Il Piccolo Museo del Giocattolo diventa associazione culturale: primo appuntamento con Cesare Basile

Il Piccolo Museo del Giocattolo Home Restaurant annuncia la propria trasformazione in associazione culturale, rafforzando la sua vocazione originaria: essere uno spazio condiviso dove arte, memoria e comunità si incontrano. I fondatori, artisti e artiste attivi in diversi ambiti creativi, porteranno un valore aggiuntivo al progetto iniziale, contribuendo ad ampliarne visione, collaborazioni e impatto culturale.

In questi anni il PMG ha ospitato oltre quaranta eventi, accogliendo fumettisti e fumettiste, scrittori, pittrici, cantanti e writers, diventando un punto di riferimento indipendente per la sperimentazione e l’incontro tra linguaggi artistici. Tra i momenti più significativi, il murale di Neve a Empoli e il concorso Peace Is Pop, realizzato in collaborazione con Atlante delle guerre, iniziativa che ha promosso partecipazione, consapevolezza e messaggi di pace attraverso l’arte.

La nascita dell'associazione segna un nuovo inizio e sarà accompagnata da una campagna di finanziamento e sostegno per promuovere iniziative artistiche, workshop, mostre e collaborazioni con festival, rafforzando il legame tra artisti, territorio e pubblico.

La cucina a km 0 resterà un elemento centrale dell'identità del PMG: non solo proposta gastronomica, ma gesto di condivisione e strumento concreto di sostegno alle attività associative. Il PMG continua così il suo percorso come spazio vivo e partecipato, aperto a chi crede nella cultura come esperienza collettiva e motore di comunità.

Il primo appuntamento per finanziare la nuova associazione sarà il 16 marzo alle ore 21 con Cesare Basile nel solo tour in Cantata Bastarda.

Per info e prenotazioni: 3474979742.

Chi è Cesare Basile

Cesare Basile è un cantautore, musicista e produttore discografico nato a Catania nel 1964. Attivo dagli anni Ottanta, ha iniziato la sua carriera in diverse band tra Italia ed Europa prima di intraprendere un percorso solista negli anni Novanta. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali e ha sviluppato uno stile di cantautorato alternativo che mescola rock, folk e influenze sperimentali. Oltre alla musica, si è dedicato anche alla scrittura e ad attività culturali e sociali in Sicilia.

L'associazione

La nuova associazione riunisce artisti locali e nazionali, a partire da Laura Cameli (La Came), fumettista, illustratrice e artista empolese. Fa parte del collettivo Mammaiuto e ha realizzato diversi fumetti e autoproduzioni, collaborando con realtà editoriali indipendenti. Tra i suoi lavori più noti c’è il fumetto horror Malanotte, pubblicato da Coconino Press. È stata inoltre codisegnatrice del fumetto Orbit Orbit di Caparezza.

Fanno parte dell’associazione anche Pierluigi Baldassini, inchiostratore di fumetti attivo tra Italia e mercato internazionale, che ha collaborato con vari disegnatori lavorando per editori francesi e americani su titoli come Rage, Star Wars, Conan il Barbaro e Tomb Raider. Negli ultimi anni ha lavorato anche a progetti per Image Comics, DC Comics e Storm King Productions, tornando a sviluppare storie ambientate nell’universo di Star Wars.

Entra nella famiglia del PMG anche Thomas Pistoia, sceneggiatore e giornalista, autore di storie per fumetti come Nathan Never, Zagor e Diabolik. Ha scritto diverse graphic novel e due romanzi, collaborando come giornalista con il quotidiano online Il Tacco d'Italia, diretto da Marilù Mastrogiovanni, oltre che con altre realtà del giornalismo indipendente.

Tra gli artisti locali troviamo Alessio Vignozzi (Il Vigno), artista vinciano specializzato in ceramica e illustrazione. Dopo la formazione alla scuola di ceramica di Montelupo Fiorentino e un’esperienza decennale come decoratore, ha lavorato come operaio metalmeccanico continuando a coltivare la passione per il disegno, l’acquarello e le caricature. Collabora con altri artisti locali e con il magazine empolese L'Empovaldo, realizzando vignette satiriche.

Da aprile prenderà avvio una nuova collaborazione tra il Festival del Torto (Sicilia), le produzioni artistiche del Torto, la casa editrice strasburghese StranuMundu Editions e il Museo del giocattolo.

Si partirà con il concerto e lettura performativa 'Rigenerazione' (Officine Pindariche Editore) di Salvatore La Tona e Gianmarco Varsalona, primo appuntamento di una serie d’eventi (spettacoli, concerti, incontri e conferenze) che vedrà intervenire nei mesi a venire diversi artisti (Salvatore Nocera e Francesco Paolino con 'In Forma di Rosa', Pietro Amico con 'Kallarooney Contesto', Francesco Less e Ana Milivojevic con 'Porte Rosse', ecc.) che collegherà Strasburgo, il Lussemburgo, la Toscana e la Sicilia attraverso una rete europea fatta di creazioni.

