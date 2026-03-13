Piu Certaldo: "La Ex Aeronautica certifica il fallimento delle politiche Cucini"

La Determina n. 206 del 13/03/2026 del settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Certaldo sul cantiere della “Ex Aeronautica” riapre un tema che il gruppo Più Certaldo aveva sollevato già da tempo: "Per adesso i locali degli hangar restano dei semplici magazzini, i ritardi e gli imprevisti non consento l’ultimazione delle opere previste dal cronoprogramma iniziale".

"Se da un lato il primo stralcio di progetto consente di rispettare le scadenze imposte dai finanziamenti del PNRR, dall’altro, la scelta di rinviare le opere di completamento (finiture interne, impianti e muro anti sviamento) evidenzia un grave problema, il progetto rischia di trasformarsi in una progressiva emorragia di risorse pubbliche, con interventi che vengono rimandati nel tempo e finanziati separatamente, aumentando inevitabilmente costi complessivi, gli imprevisti e gli oneri accessori".

La critica avanzata da Più Certaldo appare dunque fondata soprattutto sulla mancanza di un presupposto fondamentale: "l’assenza di uno studio dei bisogni della comunità che definisca con chiarezza la domanda sociale, culturale o associativa del territorio, rischia di far realizzare contenitori privi di una funzione".

A questo si aggiunge un ulteriore elemento di perplessità, la possibile duplicazione di servizi già presenti sul territorio, in particolare rispetto agli spazi dei Macelli, che svolgono già una funzione analoga.

"Il tema non è dunque la riqualificazione dell’area, obiettivo condiviso e necessario, ma il metodo con cui si pianificano e si gestiscono gli interventi. Senza una visione complessiva e senza una reale analisi dei bisogni, anche i progetti più ambiziosi rischiano di perdere efficacia, trasformandosi in operazioni costose ed inutili per la comunità".

"Quindi bene per gli investimenti nel settore culturale, ma forse dovremmo davvero concentrarci su ciò che manca a Certaldo, cercando di analizzare scrupolosamente il contesto locale pensando non soltanto alla facciata del contenitore, ma anche alle future gestioni e implicazioni lavorative nel settore di riferimento. L’appello di Piu Certaldo è quello di fare uno sforzo di trasparenza nei confronti dei cittadini, non ostiniamoci ad investire risorse se non vi sono bisogni concreti ed imminenti da soddisfare".

Lista Civica Piu Certaldo