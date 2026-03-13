Leggerissimo: "La bomba. Lo spettacolo di Alberto Tomba" di Giuseppe Pastore

Probabilmente il suono degli sci sulla neve è uno dei più belli di tutti. Con un po' di immaginazione potrebbe somigliare alle pagine sfogliate di un libro. Magari quel libro parla proprio di sci e di neve, di un atleta che ha ridefinito i canoni di una disciplina e che sullo sport e sui media italiani ha avuto l'impatto di una valanga. "La bomba" di Giuseppe Pastore, edito da 66thand2nd, è un racconto prorompente e magnetico così come prorompente e magnetico è stato Alberto Tomba.

Dal Sanremo interrotto per la discesa di Calgary '88 fino all'ultima vittoria in coppa del mondo, Pastore narra con maestria un personaggio che talvolta al giorno d'oggi sembra quasi dimenticato ma è stato uno degli sportivi più forti d'Italia. Alberto Tomba, un appenninico in mezzo agli alpini, viene raccontato e sviscerato dentro e fuori dalla pista. Personaggio roboante, ha avuto - nomen omen - l'effetto di una vera e propria bomba: in un'Italia che considerava lo sci ancora uno sport patrizio, Tomba è stato popolare in tutti i sensi.

Alberto Tomba, però, è stato anche un personaggio mediatico. Occhio, Pastore non si sofferma su 'Alex l'ariete' o (almeno non troppo) sulle interviste che fecero la fortuna della Gialappa's, ma riesce a delineare una forte contraddizione: la voglia di essere riconosciuto e idolatrato unita al bisogno di privacy. È un Tomba fortunatamente molto diverso dalla narrazione quasi macchiettistica del post-ritiro: "La bomba" ha il pregio di restituire lustro all'atleta emiliano, in più ha uno stile scorrevole come un gigante a Albertville.

Titolo: La bomba. Lo spettacolo di Alberto Tomba

Autore: Giuseppe Pastore

Casa editrice: 66thand2nd

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 204

Prezzo di copertina: 18 euro

