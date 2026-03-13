Referendum, sit-in Lega Fucecchio per il Sì

Dopo il convegno piuttosto partecipato dello scorso 4 marzo svoltosi in un locale di piazza Montanelli a Fucecchio sulle ragioni del votare SÌ al Referendum confermativo sulla Riforma della Giustizia, il volantinaggio dell'11 marzo al mercato settimanale di Piazza XX Settembre che ha suscitato l'interesse di numerosi cittadini, per domani sabato 14 marzo dalle ore 9 circa alle ore 16 è prevista presso l'area a parcheggio di fronte al centro commerciale della COOP di via di Fucecchiello (sempre a Fucecchio), una gazebata di 7 ore per informare al meglio i cittadini di una vasta area, di oltre 90.000 abitanti, sul perché votare SÌ al Referendum confermativo sulla Riforma della Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo. Attraverso detta gazebata i Militanti della Sezione Comunale della Lega di Fucecchio - Cerreto Guidi, guidati da Marco CORDONE (Segretario locale del Carroccio e Vicesegretario Provinciale di Firenze) cercheranno di illustrare al meglio alle persone interessate che questa Riforma della Giustizia, prevede la separazione delle funzioni dei Magistrati, due CSM (Consigli Superiori della Magistratura) con sorteggio e un'Alta Corte disciplinare perché questa Riforma non è contro la Magistratura, ma è a favore di una Magistratura autonoma, indipendente e credibile ed è a favore dei cittadini e dello Stato di diritto. Vista l'importanza degli argomenti (la Lega si sta spendendo molto a sostegno del SÌ) ,Il Segretario CORDONE ed i Militanti della Sezione Fucecchio - Cerreto Guidi, saranno raggiunti alle 14 dall'onorevole Crippa.

Lega Fucecchio

