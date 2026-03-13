Referendum, sit-in Lega Fucecchio per il Sì

Politica e Opinioni Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo il convegno piuttosto partecipato dello scorso 4 marzo svoltosi in un locale di piazza Montanelli a Fucecchio sulle ragioni del votare SÌ al Referendum confermativo sulla Riforma della Giustizia, il volantinaggio dell'11 marzo al mercato settimanale di Piazza XX Settembre che ha suscitato l'interesse di numerosi cittadini, per domani sabato 14 marzo dalle ore 9 circa alle ore 16 è prevista presso l'area a parcheggio di fronte al centro commerciale della COOP di via di Fucecchiello (sempre a Fucecchio), una gazebata di 7 ore per informare al meglio i cittadini di una vasta area, di oltre 90.000 abitanti, sul perché votare SÌ al Referendum confermativo sulla Riforma della Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo. Attraverso detta gazebata i Militanti della Sezione Comunale della Lega di Fucecchio - Cerreto Guidi, guidati da Marco CORDONE (Segretario locale del Carroccio e Vicesegretario Provinciale di Firenze) cercheranno di illustrare al meglio alle persone interessate che questa Riforma della Giustizia, prevede la separazione delle funzioni dei Magistrati, due CSM (Consigli Superiori della Magistratura) con sorteggio e un'Alta Corte disciplinare perché questa Riforma non è contro la Magistratura, ma è a favore di una Magistratura autonoma, indipendente e credibile ed è a favore dei cittadini e dello Stato di diritto. Vista l'importanza degli argomenti (la Lega si sta spendendo molto a sostegno del SÌ) ,Il Segretario CORDONE ed i Militanti della Sezione Fucecchio - Cerreto Guidi, saranno raggiunti alle 14 dall'onorevole Crippa.

 

Lega Fucecchio

Notizie correlate

Fucecchio
Politica e Opinioni
12 Marzo 2026

Referendum Giustizia, a Fucecchio incontro sulle ragioni del SI

Il Comitato Si Riforma di Fucecchio organizza per questo sabato un incontro informativo per sostenere e condividere con la cittadinanza le ragioni per il SI al referendum dei prossimi 22 [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
11 Marzo 2026

Iniziativa alla I Care con Fucecchio Società Civile per il No

Il Comitato Fucecchio Società Civile per il NO promuove la seconda iniziativa pubblica di informazione e confronto sul referendum, in programma sabato 14 marzo alle ore 17:30 presso la Fondazione [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
11 Marzo 2026

"Sì al referendum": evento con la Lega a Fucecchio

"Da qualche anno, per quanto riguarda La Lega Salvini Premier, non esiste più la Sezione unica dell'Empolese Valdelsa ma attualmente esistono 3 sezioni, di cui una è quella di Fucecchio [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina