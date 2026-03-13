Al Centro*Empoli tornano Restart Party e la Mostra-Mercato del collezionismo

Riparte la stagione degli eventi di Centro*Empoli con un fine settimana dedicato al riuso e alle passioni del collezionismo. Dal 20 al 22 marzo il centro ospiterà la Mostra-Mercato di fumetti, dischi, carte Pokémon e articoli da collezionismo, mentre sabato 21 marzo, dalle ore 15:00 alle 18:00, tornerà il Restart Party, l’iniziativa che invita i cittadini a riparare i propri oggetti invece di buttarli via.

Il Restart Party, giunto alla seconda edizione e organizzato in collaborazione con l’Associazione Restarters Firenze, offrirà alla comunità un’esperienza pratica e partecipata dedicata alla cultura della riparazione.

L’evento è rivolto a chiunque possieda piccoli elettrodomestici, dispositivi elettronici o altri oggetti malfunzionanti e desideri provare a ripararli invece di sostituirli o buttarli via. Con il supporto di tutor esperti, i partecipanti potranno mettersi alla prova, apprendere semplici tecniche di intervento e riscoprire il valore del riuso.

Un momento di apprendimento informale e coinvolgente che unisce manualità, curiosità e attenzione all’ambiente, contribuendo a diffondere i principi dell’economia circolare e a promuovere una maggiore consapevolezza nella gestione degli oggetti di uso quotidiano.

Il Restart Party si inserisce in un fine settimana particolarmente ricco di iniziative. Nelle stesse giornate, infatti, gli spazi di Centro*Empoli ospiteranno anche la Fiera Mostra-Mercato di scambio dedicata a fumetti, dischi, carte Pokémon e altri articoli da collezionismo, appuntamento pensato per appassionati, curiosi e collezionisti di tutte le età.

L’iniziativa offrirà l’opportunità di visitare stand tematici, scoprire oggetti rari o vintage, scambiare pezzi da collezione e condividere passioni che attraversano generazioni diverse.

La presenza delle due iniziative contribuirà a creare un fine settimana all’insegna della valorizzazione degli oggetti e delle passioni: da un lato il recupero e la riparazione di ciò che già possediamo, dall’altro la scoperta e lo scambio di articoli legati al mondo del collezionismo.

Con il Restart Party, Centro*Empoli conferma la volontà di promuovere attività che vadano oltre la dimensione commerciale, favorendo momenti di incontro, scambio di competenze e partecipazione attiva. L’evento rappresenta non solo un’opportunità per rimettere in funzione oggetti destinati altrimenti a diventare rifiuti, ma anche un’occasione di socialità e condivisione tra cittadini, appassionati e volontari.

La partecipazione al Restart Party è gratuita e aperta a tutti: famiglie, giovani e chiunque voglia cimentarsi nella riparazione con il supporto dei tutor presenti. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma delle iniziative è possibile consultare il sito web di Centro*Empoli e i canali social ufficiali del Centro e dell’Associazione Restarters Firenze.