Il San Jacopo di Pistoia raddoppia i posti letto in Intensiva. Dika: "Territorio più sicuro"

Una nuova terapia intensiva con posti letto più che raddoppiati rispetto al passato e le più moderne tecnologie sta nascendo all'ospedale San Jacopo di Pistoia grazie agli investimenti da fondi PNRR. Ciò è frutto di un adeguamento e riammodernamento interno all'ospedale con l’obiettivo di garantire livelli di assistenza a maggiore intensità di cura.

In un recente sopralluogo il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika accompagnato dalla direttrice del presidio ospedaliero Lucilla Di Renzo ha potuto constatare l'avanzamento dei lavori in una delle aree in corso di ultimazione che ospitano già le nuove apparecchiature.

"Stiamo quasi per finire i lavori all'ospedale San Jacopo di Pistoia, che permetteranno di avere fino a 28 posti letto di Terapia Intensiva. 12 ci sono sempre stati sin dall'inizio dell'apertura dell'ospedale. Dopo l'esperienza del Covid abbiamo avvertito la necessità di aumentare i letti di Terapia Intensiva in caso di bisogno. Arriveremo fino a 28 e questo permetterà al nostro territorio di essere più sicuro. L'ospedale di Pistoia infatti in caso di necessita potrà rispondere non in emergenza, ma contando stabilmente su 28 posti letto di Terapia Intensiva già pronti ad essere utilizzati. Questo vuol dire investire in sanità pubblica: non si tratta di spese, quanto piuttosto di investimenti pianificati a beneficio della salute di tutti noi" ha concluso Dika.

I lavori strutturali e impiantistici per i posti letto di Terapia Intensiva e di Semintensiva saranno completati entro l’estate. Gli 8 posti di Semintensiva sono stati già realizzati, così come 4 dei 16 di intensiva; gli altri 12 letti di Intensiva saranno conclusi entro l’estate. Gli investimenti da fondi PNRR per le nuove strutture complessivamente superano i 5 milioni di euro.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate