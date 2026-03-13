Una maxi coperta di 3.200 pezzi contro la violenza sulle donne a Prato

Una maxi coperta colorata realizzata con oltre 3.200 coperte e 12.500 quadrati di stoffa, frutto del lavoro di migliaia di donne, sarà stesa domenica 22 marzo in piazza del Duomo a Prato. L’iniziativa, denominata “Viva Vittoria”, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza contro le donne ed è parte di un progetto diffuso su tutto il territorio nazionale.

Daniela Sgrilli, presidente di Moica Prato, il movimento italiano delle casalinghe, ha dichiarato:

"Abbiamo superato le nostre aspettative, ci eravamo date l'obiettivo di 3.000 coperte, tutte cucite a mano, siamo arrivate a 3.200. Davvero grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Dalle donne ai Comuni della provincia, dalle associazioni alle aziende che ci hanno donato il filato da cucire".

I tasselli della coperta saranno in vendita a partire da una offerta minima di 20 euro, e tutto il ricavato sarà devoluto al Centro antiviolenza La Nara per sostenere progetti dedicati alle donne vittime di maltrattamenti.

La “copertura” della piazza inizierà alle 6 del mattino e si concluderà intorno alle 9, ma la maxi coperta rimarrà visibile fino alle ore 19, con la possibilità di acquistare i pezzi già durante la giornata. La vendita proseguirà nei giorni successivi presso gli ex locali della Libreria Cattolica, con orari lunedì e venerdì 9:30-12 e martedì e giovedì 15:30-18.