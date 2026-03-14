Ruba 47 confezioni di spazzolini elettrici: arrestato ventenne

Un ventenne di origini esteuropee è stato arrestato a Cecina per un furto in un supermercato. I carabinieri lo hanno individuato mentre fuggiva da un esercizio commerciale, inseguito da due dipendenti. Poco prima era uscito con della merce senza pagarla.

I militari lo hanno fermato subito dopo: aveva due borse termiche, prelevate in negozio, dove stava nascondendo la merce rubata e cercava di eludere i sistemi antitaccheggio. All'interno sono state trovate ben 47 confezioni di spazzolini elettrici, oltre a generi alimentari e di consumo, per un valore commerciale complessivo di 1.208,11 euro.

L’ingente quantitativo di specifici prodotti trafugati, le modalità esecutive ed i precedenti del 20enne lasciano presupporre un’eventuale pianificazione di ricettazione nel mercato nero al dettaglio.

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