Danneggia un treno col martello frangivetro: denunciato

A Pistoia la polizia ferroviaria ha denunciato un uomo che si è reso responsabile del danneggiamento di numerosi vetri della carrozza del treno tra Pistoia e diretto a Firenze. L’uomo, dopo essersi appropriato di un martello frangivetro, ha infranto le telecamere di sicurezza e i vetri dei finestrini.

I danni hanno fatto sì che Trenitalia sopprimesse il treno, causando disagi ai numerosi viaggiatori che sono stati assistiti e sistemati in altri convogli.

Le immediate indagini svolte degli operatori Polfer, hanno consentito di individuare e riconoscere, in poche ore, il soggetto che è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.