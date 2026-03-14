Empoli celebra la giornata mondiale del riciclo: scuole in visita agli impianti del territorio

Educare le nuove generazioni al riciclo e all’economia circolare partendo da esempi concreti del territorio. È questo l’obiettivo delle iniziative organizzate a Empoli in occasione del Global Recycling Day, la Giornata mondiale del riciclo che si celebra il 18 marzo con l’intento di accrescere la consapevolezza dei cittadini sull’importanza di un uso più sostenibile delle risorse.

Per l’edizione 2026, l’ufficio Servizi Ambientali del Comune, in collaborazione con Plures Alia e il Servizio Scuola, ha organizzato un programma di visite didattiche agli impianti del territorio, realtà che rappresentano esempi concreti di economia circolare, riduzione dei rifiuti, filiera corta e sostenibilità ambientale.

Protagoniste dell’iniziativa saranno le studentesse e gli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado empolesi. Mercoledì 18 marzo, un gruppo di 50 tra ragazze e ragazzi con accompagnatrici ed accompagnatori dell’Istituto di Istruzione Superiore Virgilio si recheranno al biodigestore di Casa Sartori a Montespertoli; mentre per le scuole secondarie di primo grado, Vanghetti e Busoni, le visite si svolgeranno all’impianto di Vetro Revet a Empoli nei giorni 18 e 19 marzo e 29 aprile 2026 per un totale di 133 tra alunne e alunni.

Di seguito la suddivisione nelle tre giornate: il 18 marzo, Vanghetti e Busoni, classe 2° C e classe Green Peer Education; il 19 marzo le classi 1° F; il 29 aprile classe 1°H e classe 1°B.

Per le visite all’impianto di Vetro Revet, si desidera sottolineare l’importanza della collaborazione con l’ufficio Scuola per il supporto fornito che è stato determinante per la buona riuscita dell’iniziativa: la struttura metterà a disposizione i pulmini necessari per garantire il trasporto dei partecipanti

A Montespertoli, ragazzi ed i loro accompagnatori potranno osservare il percorso che fanno i rifiuti e il funzionamento dell'impianto inaugurato nel 2024 e che ha permesso al Polo impiantistico di Casa Sartori di entrare fra i primi cinque in Italia nel trattamento integrato anaerobico-aerobico dei rifiuti organici e di essere considerato come il più importante del suo genere nel Centro Italia.

All'impianto di Vetro Revet al Terrafino, i giovani cittadini di domani potranno osservare da vicino i processi di selezione del vetro. Nell’impianto di Empoli, infatti, il vetro raccolto nelle campane verdi viene selezionato, vagliato, pulito dalla frazione estranea e triturato, trasformato quindi in materiale che può essere riutilizzato nei forni fusori delle vetrerie per dare vita a nuovi imballaggi in vetro, contribuendo a una circolarità sempre più efficiente e a un approccio a 'km zero'.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa