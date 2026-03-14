Fermata alla stazione, ha ovuli di cocaina e eroina: arrestata

I carabinieri di Cortona hanno arrestato una 30enne di origini nigeriane, ma residente in provincia di Pescara, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata sorpresa all'uscita dalla stazione di Terontola.

La 30enne, alla vista dei militari, ha cercato di raggiungere l’esterno senza passare dai controlli dei militari, i quali, insospettiti, l’hanno raggiunta e, dopo aver accertato che aveva preso il treno a Roma, l'hanno sottoposta a perquisizione personale con esito negativo.

Il nervosismo della donna, nonostante l’esito negativo della perquisizione, ha indotto i carabinieri a accompagnarla all'ospedale di Arezzo. Gli esami radiografici hanno fatto emergere la presenza di numerosi ovuli nel corpo della donna. In totale alla donna sono stati sequestrati 58 ovuli di cocaina ed eroina, per un peso lordo complessivo di circa 700 grammi.

La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre la donna, arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è in carcere a Firenze. Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, per verificare la provenienza della droga rinvenuta e sequestrata

Notizie correlate