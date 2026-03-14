Sospeso professore nel Fiorentino: aveva una relazione con una studentessa minorenne

Cronaca Firenze
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Un professore di lettere è stato sospeso perché accusato di avere una relazione sentimentale con una studentessa di sedici anni. È successo in un importante istituto superiore dell'area di Firenze, la verità sarebbe emersa durante una gita scolastica.

A riportare il tutto è La Nazione, secondo cui la madre della ragazza - dopo aver trovato messaggi e video inequivocabili sul cellulare della figlia - avrebbe fatto scattare l'allarme. Sarebbe venuta fuori una verifica interna e il professore sarebbe stato poi allontanato.

Pare che il professore sia una figura centrale nell'organigramma scolastico, con incarichi di stretta collaborazione con la dirigenza. Vige riserbo sui protagonisti. Non si escludono sviluppi dal punto di vista penale.

 

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