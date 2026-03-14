Referendum, evento di Forza Italia per il Sì a Empoli

A conclusione della campagna referendaria per il SÌ, Forza Italia Empoli ha deciso di organizzare un ultimo incontro chiamando come relatori l’On. Pierantonio Zanettin, Responsabile Nazionale Giustizia di Forza Italia, e l’Avv. Federico Bagattini, penalista del Tribunale di Firenze.
Saranno presenti anche Marco Stella, Coordinatore Regionale Forza Italia, Paolo Giovannini Coordinatore Provinciale, nonché i vertici di partito di Empoli e Fucecchio.
L'appuntamento è lunedì 16 marzo alle 21:00 presso la sede della Pubblica Assistenza ad Empoli.
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