Scambio culturale tra il Pacinotti e una scuola di Ferrandina

Scambi culturali, concerti e una nuova orchestra cittadina: la musica diventa sempre più uno strumento di incontro tra scuole e territorio a Pontedera. Nei giorni scorsi si è conclusa la terza edizione dello scambio culturale tra l’Istituto Comprensivo Pacinotti di Pontedera e l’Istituto Comprensivo D’Onofrio di Ferrandina, due realtà scolastiche accomunate dall’indirizzo musicale.

Durante la permanenza a Pontedera gli alunni dei due istituti hanno partecipato a prove e attività musicali condivise, lavorando insieme alla preparazione del concerto finale. L’evento ha visto protagonisti i ragazzi delle due scuole, che hanno offerto al pubblico un momento di grande partecipazione e condivisione, testimoniando il valore educativo e culturale dell’esperienza.

Il progetto proseguirà nel mese di maggio, quando saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo Pacinotti di Pontedera a recarsi a Ferrandina, continuando così il percorso di incontro e collaborazione all’insegna della musica. Nel frattempo, sempre nel segno della collaborazione tra istituti scolastici, sono prossime all'avvio anche le prove della nuova orchestra cittadina che riunisce gli studenti dei tre Comprensivi: Gandhi, Pacinotti e Curtatone.

L’ensemble, la cui prima esibizione avverrà in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, sarà composto da 60 giovani musicisti, con 20 studenti per ciascun istituto.

Fonte: Ufficio stampa

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