Scambio culturale tra il Pacinotti e una scuola di Ferrandina

Scuola e Università Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

Scambi culturali, concerti e una nuova orchestra cittadina: la musica diventa sempre più uno strumento di incontro tra scuole e territorio a Pontedera. Nei giorni scorsi si è conclusa la terza edizione dello scambio culturale tra l’Istituto Comprensivo Pacinotti di Pontedera e l’Istituto Comprensivo D’Onofrio di Ferrandina, due realtà scolastiche accomunate dall’indirizzo musicale.
Durante la permanenza a Pontedera gli alunni dei due istituti hanno partecipato a prove e attività musicali condivise, lavorando insieme alla preparazione del concerto finale. L’evento ha visto protagonisti i ragazzi delle due scuole, che hanno offerto al pubblico un momento di grande partecipazione e condivisione, testimoniando il valore educativo e culturale dell’esperienza.
Il progetto proseguirà nel mese di maggio, quando saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo Pacinotti di Pontedera a recarsi a Ferrandina, continuando così il percorso di incontro e collaborazione all’insegna della musica. Nel frattempo, sempre nel segno della collaborazione tra istituti scolastici, sono prossime all'avvio anche le prove della nuova orchestra cittadina che riunisce gli studenti dei tre Comprensivi: Gandhi, Pacinotti e Curtatone.
L’ensemble, la cui prima esibizione avverrà in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, sarà composto da 60 giovani musicisti, con 20 studenti per ciascun istituto.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Pontedera
Scuola e Università
12 Marzo 2026

I saloni di Pitti raccontati su TikTok dagli studenti di Istituto Modartech

I saloni moda di Pitti Immagine sposano il talento dei giovani creativi di Istituto Modartech. Saranno gli studenti del corso di laurea in Communication Design della Scuola di Alta Formazione [...]

Pontedera
Attualità
5 Marzo 2026

Pontedera, Alberto Tognarelli vince il Premio 'David Sassoli' con una tesi sui fondi europei in Toscana

Nidi gratis per 15.000 bambini toscani, un contributo mensile fino a 2.000 euro per le persone con disabilità, la riqualificazione della scuola secondaria Dante Alighieri di Capannoli. Sono alcuni dei [...]

Valdera
Attualità
9 Febbraio 2026

Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza: l'Unione Valdera promuove un evento con le scuole

Il prossimo 11 febbraio ricorre la Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza promossa dalle Nazioni Unite. Come negli anni passati l’Unione Valdera, per conto della Conferenza Educativa Zonale, propone una [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

torna a inizio pagina