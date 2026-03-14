Una serata da Sciabolino per il nuovo 'Carciofaio dell'anno' (e non solo)

Dopo il successo dello scorso anno torna a Empoli la Festa del Carciofo, giunta alla sua seconda edizione. L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle ore 20.30 al ristorante Trattoria Sciabolino di via Valdorme a Empoli , che per l’occasione proporrà una serata interamente dedicata al carciofo empolese, prodotto simbolo della tradizione gastronomica locale.

La serata è organizzata in collaborazione con Clebs.it, Confcommercio, Associazione L’Arcimboldo e abbinerà alla cena anche la tradizionale premiazione annuale dedicata a personalità e realtà che hanno contribuito alla vita culturale e sociale del territorio.

Durante l’evento saranno premiati i quattro curatori della mostra “Provincia Novecento”, allestita fino al 15 gennaio nelle sale dell’ex ospedale di via Paladini: Belinda Bitossi, Marco Campigli, Cristina Gelli e David Parri, per il lavoro di valorizzazione della storia e della memoria artistica del territorio.

Il riconoscimento speciale “Carciofaio dell’Anno” sarà invece assegnato agli autori della pagina satirica online “Empoli sul Meme”, diventata negli ultimi anni un fenomeno di partecipazione e ironia molto seguito sui social.

Per l’occasione lo chef dello Sciabolino proporrà un menu interamente ispirato al carciofo, con accostamenti creativi e legati alla tradizione: Spritz al carciofo, Linguine di pane alla carciofina dell’Arcimboldo con arancia caramellata, Sformatino di carciofi, Quadretto di sfoglia con mousse di carciofi e carciofini sott’olio dell’Arcimboldo, Caserecce ai carciofi con crudité, Panna cotta al carciofo. Il vino servito durante la serata proviene dalla Fattoria di Piazzano ed è prodotto con uve coltivate nel territorio empolese, a sottolineare il legame dell’iniziativa con le eccellenze locali.

La Festa del Carciofo si conferma così come un momento conviviale che unisce gastronomia, cultura e identità del territorio, celebrando uno dei prodotti più rappresentativi della campagna empolese.

Notizie correlate