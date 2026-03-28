Assalto fallito al bancomat delle Poste a Monteroni d'Arbia

Stanotte un tentativo di furto all'ufficio postale di Monteroni d'Arbia, nel Senese, è stato sventato grazie all'intervento dei Carabinieri. I ladri avevano cercato di forzare il bancomat utilizzando un esplosivo, ma l'attivazione dell'allarme li ha messi in fuga.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'Arma provenienti da Firenze, che hanno messo in sicurezza e bonificato l'area. Le indagini sono ora in corso per identificare e rintracciare i responsabili.