Savino Del Bene Volley, i play off terminano a Milano: sconfitta 3-1 in Gara-4 di Semifinale

La Savino Del Bene Volley vede interrompere la sua corsa nei Play Off Scudetto Serie A1 Tigotà al termine di una combattuta Gara-4 di semifinale, contro una Numia Vero Volley Milano, uscita vincitrice per 3-1 (28-26, 19-25, 25-21, 25-22) e qualificata alla finale tricolore contro La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Volley Conegliano.

La Savino Del Bene Volley ha lottato sin dalle prime azioni: nel primo set la partita è stata punto a punto con una Milano che ha avuto la meglio ai vantaggi per 28-26. Nel secondo la formazione di coach Gaspari ha reagito con forza, prendendo il largo nel finale per impattare il conto dei set (19-25). Nel terzo parziale Milano ha preso il comando e mantenuto un vantaggio stabile fino alla chiusura (25-21), mentre nel quarto set le toscane hanno tenuto il ritmo fino alla fase decisiva, ma poi si sono arrese per 25-22.

A livello individuale, spicca la prestazione di Ekaterina Antropova, top scorer della Savino Del Bene Volley con 26 punti. Hanno contribuito significativamente anche Avery Skinner con 17 punti e Linda Nwakalor con 14 punti al loro attivo.

Dall'altra parte della rete incontenibile Paola Egonu, autrice di addirittura 35 punti, supportata da una Lanier da 15 e da una Piva da 12. In doppia cifra anche Danesi con 11 punti, di cui sette prodotti a muro.

Dal punto di vista dei dati di squadra, la Savino Del Bene Volley ha espresso ottime percentuali di ricezione (63% positività), realizzando 10 muri vincenti, gli stessi di Milano, e ha vinto la battaglia dai 9 metri con 3 ace realizzati, a fronte di un singolo punto su battuta prodotto da Milano. La formazione meneghina ha invece attacco meglio chiudendo con il 47%, sette punti percentuali in più rispetto a quanto prodotto da Ognjenovic e compagne.

Nonostante l’eliminazione nei play off, il percorso stagionale della Savino Del Bene Volley prosegue: la squadra tornerà subito in palestra per preparare con determinazione le Final Four della CEV Women's Champions League, in programma il 2 e 3 maggio a Istanbul, con l’obiettivo di continuare a competere ad altissimo livello in campo internazionale.

La cronaca

La Numia Vero Volley Milano scende in campo con la diagonale Bosio-Egonu, in posto 4 la coppia Piva e Lanier mentre al centro Danesi e Kurtagic. Il libero è Fersino.

Coach Gaspari schiera il sestetto composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova come opposta, la coppia Bosetti e Skinner come schiacciatrici con al centro il duo Weitzel-Nwakalor. Il libero è Castillo.

1° Set

L’avvio è equilibrato fino al 4-4, poi Scandicci prova a scappare grazie agli attacchi di Antropova, ai muri di Nwakalor e ad alcune soluzioni intelligenti di Skinner, portandosi sul +4 (5-9 e poi 7-11). Milano reagisce con decisione guidata da Egonu, che trascina la rimonta fino all’11-11. Le padrone di casa trovano anche due lunghezze di vantaggio (17-15), ma la Savino Del Bene Volley torna avanti con sul 18-19. Inizia una sfida punto a punto, nella quale Milano trova punti importanti con Egonu, Lanier e i primi tempi di Danesi, mentre Scandicci risponde con Antropova e Nwakalor. Nel finale Milano torna avanti e la Savino Del Bene Volley annulla tre set point rivali, ma la formazione di Lavarini riesce comunque a conquistare il set alla quarta occasione buona, con il 28-26 firmato da Egonu.

2° Set

La Numia Vero Volley Milano parte meglio e si porta subito sul 4-1 grazie agli attacchi di Egonu e al muro di Danesi. Scandicci reagisce rapidamente con Antropova, che guida la rimonta fino alla parità (5-5). Il set prosegue in grande equilibrio, ma nel finale è Scandicci a trovare il break decisivo: gli attacchi di Skinner e i primi tempi di Nwakalor portano le ospiti avanti (19-23). Castillo in palleggio realizza il 19-24, mentre il muro finale di Antropova chiude il set 19-25, ristabilendo la parità nel conto dei set.

3° Set

Milano parte fortissimo con un parziale di 4-0 guidato da Lanier e Egonu. La Savino Del Bene Volley prova a rientrare e si porta fino al -1 (18-17), ma Milano rimane sempre in vantaggio grazie agli attacchi di Lanier (9 punti nel set per lei) e ai pallonetti di Egonu (16-12). Nel finale le padrone di casa controllano il margine e chiudono il set 25-21 con l’attacco decisivo di Egonu.

4° Set

La gara resta equilibrata nelle prime fasi, con continui sorpassi e controsorpassi. Dopo l'11-12 Scandicci prova ad allungare, ma Milano reagisce con i muri di Danesi e gli attacchi di Egonu e Piva. Nel finale Milano prende il controllo del set, allungando sul +3 e chiudendo 25-22 con il punto decisivo di Pietrini, conquistando così la vittoria della partita e la serie di Semifinale.

Coach Gaspari post-partita: “È stata una partita abbastanza simile a Gara-2: nel primo set, tolto un piccolo gap iniziale positivo, siamo stati punto a punto. Non abbiamo avuto la capacità di toccare una palla in più su Egonu, che ha chiuso con 12 su 18, per grande merito suo ovviamente. Su qualche pallone dovevamo essere un pochino più aggressivi a muro e in difesa per cercare di fermarla, perché quando un opposto in un set fa 12 su 18 diventa difficile giocare a pallavolo. Peccato per il primo set. Siamo stati bravissimi a reagire nel secondo, ma abbiamo sempre iniziato i set con dei gap negativi dipesi da noi. Questo è il rammarico di oggi, perché loro hanno messo tanta qualità e hanno meritato la finale. Noi siamo arrivati nel momento decisivo con qualche situazione e gestione dei colpi non positiva e, nonostante tutto, siamo riusciti a rientrare anche nel quarto set. Questo ci deve servire, perché loro sono state molto abili e scaltre a usare il nostro muro, mentre noi, quando la situazione non era perfetta, giocavamo comodi: a questi livelli non funziona così. Quindi merito a Milano. È un grande dispiacere e dirlo dopo una semifinale persa non è facilissimo, ma io sono molto orgoglioso di questo gruppo, perché ha fatto una stagione incredibile e non ha mai trovato mezzo alibi. Abbiamo avuto tantissimi problemi, come tutte le squadre, ma siamo sempre tornati in palestra cercando soluzioni. Avremmo voluto giocarcela meglio, però anche con tutte le difficoltà la squadra, tolta gara-1, ha sempre giocato. È stata una stagione incredibile che per noi non è finita: una stagione di grande continuità, da grande squadra. Dobbiamo lavorare in questi giorni perché vogliamo raggiungere un’altra finale. Adesso però c’è la delusione, ed è giusto che ci sia: deve servirci per tornare in palestra cariche e motivate, per provare a fare un’altra grande impresa.”

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Volley: 3-1 (28-26, 19-25, 25-21, 25-22)

Numia Vero Volley Milano: Miner, Gelin n.e., Bosio, Modesti (L2), Pietrini 3, Sartori, Danesi 11, Kurtagic 5, Cagnin n.e., Lanier 15, Egonu 35, Akimova, Piva 12, Fersino (L1). All: Lavarini.

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis, Skinner 17, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 2, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 4, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor 14, Antropova 26, Weitzel. All.: Gaspari.

Arbitri: Zanussi – Cavalieri – Venturi

Durata: 1 h 56′ (28', 23', 27', 28')

Attacco Pt%: 47% - 40%

Ricezione Pos% (Prf%): 58% (38%) – 63% (36%)

Muri Vincenti: 10-10

Ace: 1-3

MVP: Egonu

Spettatori: 4262

Photo Credit: Maurizio Anatrini

Notizie correlate