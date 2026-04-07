Calcio sociale e musica popolare: a I'Leccio di Corazzano l'apericena 'Brem Brem Gol'

Sabato 11 aprile alle 19, a Corazzano, presso I’ Leccio Bar in via Zara 217, si terrà una serata con apericena dal titolo “Brem Brem Gol”, dedicata al calcio sociale e alle canzoni popolari.

Elena Ulivieri, accompagnata dall’ukulele, eseguirà canzoni popolari toscane, che si alterneranno a un confronto sui temi del calcio e dello sport nei paesi e nelle città, guidato da Alessandro Doranti, allenatore della squadra Under 13 del Livorno Calcio e insegnante di lettere a Livorno.

«Sarà l’occasione per confrontarci sul significato dello sport a tutti i livelli e a tutte le età», dichiarano gli organizzatori. «A Corazzano il gioco del pallone è molto sentito e, soprattutto, paesi come il nostro sono luoghi in cui esistono ancora vita e autenticità, capaci di farci capire molte cose proprio a partire da queste attività».

La serata prevede anche un momento dedicato al dibattito con il pubblico.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Rosanna, 338 9756284.

Fonte: Ufficio stampa

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