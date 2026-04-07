Festa degli Aquiloni, a San Miniato ospite Alessandro Gigli

Il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato (PI), in collaborazione con la Cooperativa Girasole di Certaldo ospiterà, nelle sue sale, l’attore, burattinaio, cantastorie e scrittore di libri per ragazzi Alessandro Gigli. Fondatore, insieme ad Alberto Masoni, della compagnia teatrale Terzostudio e di Festival del calibro di “La luna è azzurra” (1984) e Mercantia (1988), ha dato un contributo decisivo nella promozione in Italia del teatro di strada e di figura. Proprio in occasione della Festa degli Aquiloni 2026, Domenica 12 Aprile alle ore 11:00, alle 15:00 e alle 16:00, l’artista incanterà il pubblico con la lettura della favola “Nanni degli Aquiloni”, accompagnato dalle musiche dell’organetto di Barberia. Al termine del racconto i bambini potranno salire nella Torre di Matilde per far volare gli aquiloni.

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