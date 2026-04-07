Fucecchio, Gran Galà dei musici e sbandieratori in piazza Montanelli

Sale l'attesa in vista del Gran Galà dei musici e sbandieratori, appuntamento classico e molto atteso all'interno del calendario di manifestazioni che porta alla corsa del 24 maggio nella Buca del Palio. Gli appassionati potranno assistere alle evoluzioni degli sbandieratori che, accompagnati dai gruppi musici, faranno vibrare il centro storico in uno spettacolo di suoni, volteggi e colori, frutto dell'impegno e del lavoro profusi durante l'intero arco dell'anno. Quest'anno la manifestazione – vista la presenza di un cantiere Pnrr in piazza Veneto – si terrà in piazza Montanelli, dalle 21 in poi di sabato 11 aprile. Da quest'anno il galà – come deciso insieme ai presidenti delle contrade - entra a far parte ufficialmente del Premio Cardini, con una valutazione da parte dei giudici esperti che inciderà per il 30% sulla valutazione dei gruppi musici e dei gruppi sbandieratori.

Le contrade avranno 8 minuti di tempo per ogni esibizione, con 120 secondi di comporto. Il gioco finale sarà invece guidato dal gruppo musici della contrada vincitrice del Palio di Fucecchio 2025: di conseguenza insieme ai musici della contrada Samo ci sarà uno sbandieratore per ognuna delle dodici contrade per la cosiddetta “bomba finale”. Questo l'ordine di esibizione: Sant'Andrea, Querciola, Porta Raimonda, Porta Bernarda, Cappiano, Ferruzza, Botteghe, San Pierino, Borgonovo, Massarella, Torre, Samo. Nell'occasione sarà allestito anche un maxischermo per assistere all'esibizione degli alfieri delle dodici contrade.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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