Luisa Via Roma, sindacati: "Traditi gli impegni". Fabiani convoca d’urgenza il tavolo venerdì

Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani, ha convocato d’urgenza il tavolo in plenaria per la vertenza di Luisa Via Roma
Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani, ha convocato d’urgenza il tavolo in plenaria - cioè con tutti gli attori presenti - per la vertenza di Luisa Via Roma, venerdì 10 aprile alle 10 in piazza del Duomo. “Ho convocato il tavolo per fugare ogni dubbio: il presupposto fondamentale per far funzionare un tavolo di mediazione è la massima trasparenza”, spiega Fabiani.
All’origine della convocazione la denuncia, da parte della FilcamsCgil, del venir meno da parte del management agli impegni assunti al tavolo in Regione del 31 marzo scorso, e la conseguente richiesta di intervento urgente alle istituzioni.
All’incontro del 31 marzo erano presenti, oltre che le organizzazioni sindacali, la Rsa di LuisaViaRoma e Fabiani, per la Regione, anche Dario Danti, assessore al lavoro del Comune di Firenze
Fonte: Regione Toscana
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