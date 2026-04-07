Rimborso Netflix, Consumatori di Santa Croce: "Grande vittoria. Ecco come chiederlo"

Lo sportello del Movimento Consumatori di Santa Croce sull'Arno comunica una vittoria di portata storica per tutti gli utenti italiani del servizio di streaming Netflix.

Grazie all'azione collettiva promossa dalla nostra associazione a livello nazionale, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimi gli aumenti di prezzo imposti dalla piattaforma negli scorsi anni, aprendo la strada ai rimborsi per milioni di consumatori.

I MOTIVI DELLA SENTENZA IN SINTESI

La decisione del Tribunale si fonda su un principio chiave del Codice del Consumo: la tutela contro le clausole vessatorie. In particolare nella sentenza si stabilisce:

Aumenti di Prezzo Illegittimi: Gli aumenti delle tariffe degli abbonamenti applicati da Netflix negli anni 2017, 2019, 2021 e a novembre 2024 sono stati dichiarati illegittimi. Clausole Vessatorie e Nulle: Il motivo risiede nel fatto che le clausole contrattuali utilizzate da Netflix le permettevano di modificare unilateralmente i prezzi senza specificare un "giustificato motivo" nel contratto stesso. Questa pratica è stata giudicata vessatoria e, di conseguenza, le clausole sono state dichiarate nulle. La legge, infatti, non consente a un'azienda di cambiare le carte in tavola a propria discrezione, ma richiede trasparenza e motivazioni oggettive. Diritto al Rimborso: Come diretta conseguenza, tutti i consumatori che hanno pagato le somme maggiorate a seguito di tali aumenti hanno ora il diritto di ottenere la restituzione di quanto versato indebitamente.

In sintesi e più in particolare, il Tribunale di Roma ha accolto l’azione collettiva proposta da Movimento Consumatori contro Netflix Italia, dichiarando vessatorie le clausole che hanno permesso alla società aumenti unilaterali dei prezzi degli abbonamenti Base, Standard (con e senza pubblicità) e Premium nel periodo 2017– 2024, in assenza di un giustificato motivo che invece doveva essere indicato nel contratto.

Non solo, lo stesso ha inoltre ordinato a Netflix di informare tutti i suoi clienti, passati e presenti, tramite email e con un avviso ben visibile sul proprio sito, del loro diritto al rimborso

COSA FARE PER OTTENERE IL RIMBORSO

Lo sportello del Movimento Consumatori di Santa Croce sull'Arno si unisce all'appello nazionale e invita tutti i cittadini a visitare il sito internet ufficiale dell'Associazione Movimento Consumatori per richiedere il rimborso delle somme dovute.

Per avviare la procedura, è sufficiente compilare l'apposito modulo online disponibile sul sito nazionale. L'associazione ha predisposto una procedura guidata per assistere tutti gli interessati nel recupero di quanto ingiustamente pagato.

Questa sentenza riafferma che i diritti dei consumatori non possono essere ignorati. Invitiamo tutti a non perdere questa opportunità di ottenere quanto spetta.

Di seguito il link dove richiedere il rimborso: https://comunicazionemc.wufoo.com/forms/movimento-consumatori-rimborsi-netflix/

Sportello Santa Croce sull'Arno

Movimento Consumatori

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