Vertenza Luisa Via Roma, a Firenze chiude il negozio di via Tosinghi. Protesta Filcams Cgil

"Quanto emerso durante l’incontro presso l’Unità di Crisi dello scorso 31 marzo, alla presenza del Consigliere Speciale per il Lavoro e le Crisi Aziendali della Regione Toscana Valerio Fabiani e dell’Assessore al Lavoro per il Comune di Firenze Dario Danti, non ci aveva stupito, anzi era stata la certificazione di quanto il management da tempo sottotraccia aveva in mente per Luisa Via Roma. Quello che ci stupisce però è come chi guida questa storica azienda fiorentina, e l’ha portata a questo dissesto, stia continuando a fare", così in una nota la Filcams Cgil Firenze e Rsa Lvr che protestano contro la chiusura del negozio di via Tosinghi.

"Nell’occasione dell’incontro all’Unità di Crisi, dove veniva ribadito formalmente che l’attuale management non poteva prendersi impegni per il futuro industriale ma soprattutto occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori e che oggi si poteva solo gestire l’ordinaria amministrazione, l’azienda si era presa l’impegno di mantenere inalterata la piattaforma digitale in essere. Purtroppo però, oggi, siamo a denunciare che ciò non è vero. Il management sta chiedendo alle lavoratrici ed ai lavoratori diretti di Luisa Via Roma di continuare ad agevolare FFW e Surface per la creazione e la gestione della piattaforma digitale che dovrà essere utilizzata da una fantomatica Newco, finanziata da parte degli attuali soci non fondatori di Luisa Via Roma".

"A ciò dobbiamo aggiungere che, senza farne menzione alcuna in Unità di Crisi alla presenza della FILCAMS CGIL di Firenze, delle RSA Luisa Via Roma, del Consigliere Speciale per il Lavoro e le Crisi Aziendali della Regione Toscana Valerio Fabiani e dell’Assessore al Lavoro per il Comune di Firenze Dario Danti, l’attuale management ha deciso di chiudere al pubblico da oggi, 7 aprile 2026, il negozio di Via Tosinghi a Firenze".

"Queste iniziative rappresentano uno sfregio gravissimo al Tavolo Istituzionale, una delegittimazione inaccettabile!

A questo punto però, dobbiamo anche interrogarci sulla legittimità dell’operato del management di Luisa Via Roma.

Con quale autorità si sta muovendo? Il Commissario nominato dal Tribunale ha avvallato formalmente queste iniziative?

Vogliamo delle risposte per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Luisa Via Roma ed anche per tutto l’indotto interessato.

Pertanto chiediamo al Consigliere Speciale per il Lavoro e le Crisi Aziendali della Regione Toscana Valerio Fabiani una convocazione urgente del Tavolo della Regione Toscana e chiediamo che a quel Tavolo sia invitato a partecipare anche il Commissario nominato dal Tribunale. Le lavoratrici ed i lavoratori e chi li rappresenta, la Città di Firenze e sue le Istituzioni meritano risposte e rispetto!"

Filcams Cgil Firenze e Rsa Lvr

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

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