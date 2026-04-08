Doppia iniziativa all’Orcio d’oro di San Miniato: un libro su Leonardo e una mostra di affreschi

Sabato 11 aprile dalle ore 16 e 30 ancora una straordinaria serata allo Spazio dell'Orcio (via Augusto Conti 48, San Miniato). Si comincia, appunto alle 16 e 30, con "1458. Lionardo, il piacere dell'Assunzione", un libro scritto da CLAUDIO CINELLI, figura straordinaria dello spettacolo contemporaneo, che si è cimentato con la vicenda familiare di questo personaggio - Leonardo Da Vinci - a cui sono state dedicate ricostruzioni di fantasia, come appunto quella davvero intrigante scritta da Cinelli. In realtà Claudio è un eccezionale burattinaio che lavora da sempre in tutti i teatri del mondo, ad esempio al Teatro Regio di Torino, dove si occupa di regia e di scenografia, in spettacoli meravigliosi, ripresi più volte. Cinelli sarà insieme ad Anna Dimaggio, anche lei bravissima attrice, spesso apprezzata anche dal pubblico dell'Orcio.

Alle 18 e 30 sarà invece la volta della mostra di LENKA NEVRLÀ, artista di origine ceca, ma ormai italiana a tutti gli effetti (risiede sulle colline intorno a Chianni). Lenka darà vita ad una mostra che, già dalle premesse, si annuncia di grande interesse, proprio perché sarà esposto un vasto ciclo di affreschi che ha realizzato negli ultimi anni, ispirandosi allo splendido ma anche aspro paesaggio che circonda la grande casa patrircale dove vive, sulle colline che portano a Cecina. Si chiama podere Lecciarelli ed è abitato da un'antica famiglia siciliana trasferitasi in Toscana negli anni 50, a partire da un grande feudo che nell'isola era stato oggetto di furti e rapimenti. Lenka abita lì da molto tempo,insieme al marito italiano (titolare di un'azienda di Pontedera che progetta strutture in ferro, come quelle usate per il nuovo ponte Morandi di Genova, quello di Renzo Piano.

Lenka ha un bello studio, dove opera con i suoi attrezzi e con la sua ispirazione che, trattandosi di opere a fresco, la costringono a lunghe sedute di lavoro, dal mattino prestissimo fino a notte fonda. Il risultato è però straordinario, si modifica nel tempo. Del resto lei parla delle sue opere come fossero esseri viventi, ne studia le variazioni cromatiche, nel colore ma anche nella forma.

Sarà insomma un'occasione importante - sabato l'inaugurazione della mostra (che resterà aperta per tutto il mese, venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 19 e 30), un appuntamento da non perdere