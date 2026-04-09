Corteo antifascista a Firenze contro la sede di Futuro Nazionale: centinaia in strada

Come annunciato, si è svolto il corteo antifascista nel pomeriggio nel capoluogo toscano contro la presenza di una sede di Futuro Nazionale, il partito legato all’eurodeputato Roberto Vannacci.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di alcune centinaia di persone, è partita da via Mariti, nei pressi del cantiere Esselunga dove si verificò il crollo costato la vita a cinque operai, per poi attraversare il quartiere di Rifredi. Il corteo si inserisce nel solco della mobilitazione già avviata il 28 marzo contro l’apertura della sede del movimento, promossa dal comitato Cittadini Tanucci. Il percorso ha previsto diverse tappe, tra cui piazza Dalmazia, via del Romito e piazza Leopoldo, passando nei pressi di piazza Tanucci, dove si trova la sede contestata.

Alla protesta hanno aderito numerose realtà associative e sindacali, tra cui CGIL, ARCI e ANPI, oltre ad altre sigle del territorio. Durante il corteo è stato esposto uno striscione con la scritta "Firenze è antifascista e antirazzista".

Presenti anche esponenti politici locali, tra cui Dmitrij Palagi, che ha dichiarato: "Siamo qui per affermare da che parte stiamo e per dire che il compito della politica deve andare oltre la risposta reattiva del territorio, assumendosi responsabilità precise".

Dello stesso tenore l’intervento del segretario generale della CGIL Firenze, Bernardo Marasco: "La manifestazione è contro l'idea che si debba odiare per fare politica".