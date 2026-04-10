Convocazione straordinaria del consiglio comunale a Castelfranco di Sotto

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(foto gonews.it)

Il sindaco Fabio Mini ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, fissata per martedì 14 aprile 2026 alle ore 18.00 presso la Sala consiliare.

La convocazione, disposta ai sensi dello Statuto comunale e del regolamento vigente, prevede la discussione di una serie di atti amministrativi e regolamentari di rilievo per l’attività dell’ente.

Tra i punti più rilevanti figurano l’aggiornamento della disciplina del commercio su aree pubbliche, con interventi sul mercato settimanale, e l’introduzione del regolamento sul principio di rotazione negli appalti, misura prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Attenzione anche alla parte finanziaria, con la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2026-2028, già adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale.

I punti all’ordine del giorno

Otto gli argomenti inseriti nell’agenda dei lavori:

  1. Comunicazioni del sindaco
  2. Interpellanze ed interrogazioni
  3. Approvazione del verbale della seduta del 10 febbraio 2026
  4. Nuovo regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente (NCC)
  5. Aggiornamento della pianificazione e del regolamento per il commercio su aree pubbliche, con modifiche al mercato del lunedì
  6. Regolamento per l’applicazione del principio di rotazione negli affidamenti pubblici, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36
  7. Modifiche al regolamento edilizio comunale
  8. Bilancio di previsione 2026-2028, con ratifica della variazione d’urgenza approvata dalla Giunta (delibera n. 40/2026)

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