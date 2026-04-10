Cybersicurezza e transizione digitale: approvato lo schema di accordo tra Comune di Prato e Regione

Uno schema di accordo per mettere nero su bianco modalità e tempi di collaborazione per progetti specifici nell'ambito della transizione digitale, cybersicurezza, sistemi innovativi di monitoraggio del territorio e del patrimonio pubblico: è quello approvato dal Commissario straordinario e che prevede una sinergia tra Comune di Prato e Regione Toscana.

Il documento individua alcuni ambiti specifici di collaborazione, che potranno essere eventualmente ampliati ad ambiti connessi o complementari: il primo è quello della transizione digitale rispetto alle linee dell'Agenda digitale nazionale, regionale e locale di Prato. Poi, il rafforzamento della cybersicurezza e attivazione di processi di dialogo tra Comune, CSIRT Toscana (Computer Security Incident Response Team) ossia l’organismo di Regione Toscana addetto alla risposta e coordinamento delle attività di difesa da attacchi informatici, Polizia Postale e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. E, ancora, l'accordo prevede di potenziare il monitoraggio dei processi sulla città relativamente ai lavori stradali ed al patrimonio immobiliare pubblico, nell'ottica di un miglioramento delle manutenzioni di strade, immobili e asset stradali, anche mediante l'applicazione di elementi di Intelligenza Artificiale.

Di particolare interesse potrebbe essere proprio l'ambito della gestione del traffico, in cui, grazie anche all'implementazione del sistema di videosorveglianza finanziato dall'Amministrazione commissariale con oltre 2 milioni di euro, l'obiettivo è di creare una control room dalla quale gestire e monitorare in tempo reale il sistema della mobilità comunale. La collaborazione con la Regione potrebbe inoltre essere messa a frutto nella realizzazione di mappe digitali relative alle infrastrutture interrate, immediatamente consultabili per aperture di cantieri e lavori pubblici e utili ai fini della programmazione degli interventi insieme alle aziende dei sottoservizi durante i Tavoli tecnici del traffico che vengono convocati regolarmente in Palazzo comunale

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa

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