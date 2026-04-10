"Degrado in via d'Avane, anche una bici abbandonata": l'interrogazione di FdI

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Empoli ha depositato un’interrogazione che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di Empoli.

Al centro dell’atto ispettivo, "la situazione di degrado urbano e le criticità legate alla sicurezza pedonale in via di Avane, nell’area sottostante il ponte di viale Europa. Come evidenziato nell’interrogazione, la zona si presenta in condizioni di forte incuria, con presenza diffusa di rifiuti abbandonati – tra cui indumenti, bottiglie e cartacce – oltre a erba incolta e scarsa manutenzione generale."

"A ciò si aggiunge la presenza, da diversi giorni, di una bicicletta riconducibile al servizio di bike sharing “Elerent”, lasciata sul posto senza che sia stato effettuato alcun intervento di rimozione . Una situazione che contribuisce ad aumentare la percezione di abbandono dell’area. Ulteriore elemento di criticità riguarda la sicurezza: nei giorni precedenti alla redazione dell’atto, un mezzo pesante è rimasto parcheggiato per più giorni nello stesso punto, impedendo di fatto il passaggio dei pedoni in un tratto già difficoltoso e compromettendo la visibilità e la fruibilità dello spazio pubblico".

“Si tratta di una situazione che non può essere ignorata – dichiara il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Empoli – perché incide sia sul decoro urbano sia sulla sicurezza dei cittadini. È necessario un intervento tempestivo e strutturato”.

Con l’interrogazione, il Gruppo "chiede all’Amministrazione comunale se sia a conoscenza della situazione, se siano già previsti interventi di pulizia e manutenzione e quali azioni si intendano intraprendere per la rimozione dei rifiuti e del mezzo abbandonato. Viene inoltre sollecitato il coinvolgimento del gestore del servizio di bike sharing e l’adozione di misure per prevenire nuovi episodi di degrado".

Infine, Fratelli d’Italia "chiede maggiori controlli da parte della Polizia Municipale e provvedimenti concreti per evitare la sosta impropria di mezzi pesanti, così da garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni e il corretto utilizzo dell’area".

FdI Empoli

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