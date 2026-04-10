Fucecchio approva le nuove linee guida per la gestione e la riqualificazione degli impianti sportivi

Il Comune di Fucecchio ha approvato le nuove linee guida per la valorizzazione e la gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva, rafforzare il ruolo sociale dello sport e migliorare le strutture presenti sul territorio. Il provvedimento riguarda diversi impianti distribuiti nelle frazioni comunali, tra cui i campi sportivi di Botteghe, Massarella, Galleno, San Pierino, il campo “Mediceo” di Ponte a Cappiano e l’impianto per il gioco delle bocce di San Pierino. Le nuove linee guida introducono un modello di gestione basato sulla concessione strumentale, che consente l’affidamento degli impianti a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni, con finalità esclusivamente sociali e senza scopo di lucro.

Particolare rilievo assume l’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 38/2021, che permette alle associazioni sportive di presentare proposte per la riqualificazione, rigenerazione o ammodernamento degli impianti. In presenza di un riconosciuto interesse pubblico, il Comune potrà procedere all’affidamento diretto della gestione dell’impianto al soggetto proponente, per una durata proporzionata all’investimento e comunque non inferiore a cinque anni. In fase di valutazione, l'ente terrà della rispondenza al criterio dell'interesse pubblico, oltre che ovviamente alla fattibilità e alla qualità dei progetti presentati. Ciò significa tener conto di:

- Inclusione sociale: sarà valutata l'ampiezza e qualità delle attività sportive, educative e sociali previste, con particolare riferimento alle iniziative rivolte a soggetti fragili o vulnerabili, quali persone con disabilità, minori in situazioni di disagio, anziani e altri soggetti a rischio di esclusione sociale. Saranno inoltre valutate eventuali collaborazioni con soggetti del territorio finalizzate alla promozione dello sport e dell’attività motoria.

- Incremento del valore patrimoniale dell’impianto: sarà valutata l'entità, la qualità e l’utilità delle eventuali migliorie proposte sull’impianto sportivo, tenuto conto che le stesse, in virtù della clausola di reversibilità gratuita al termine della concessione, determineranno un incremento stabile del valore del patrimonio pubblico comunale.

- Radicamento territoriale dell’associazione: sarà valutato il grado di radicamento della società o associazione sportiva nel territorio del Comune di Fucecchio, quale elemento indicativo della capacità di portare avanti la gestione ed eventuali interventi.

Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa vi sono:

- la riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi;

- la promozione dell’inclusione sociale e della partecipazione giovanile;

- il sostegno al tessuto associativo locale;

- una gestione efficiente e sostenibile delle strutture.

"Con queste linee guida – sottolineano la sindaca Emma Donnini e il vicesindaco con delega allo sport Fabio Gargani – intendiamo valorizzare il patrimonio sportivo comunale e favorire la collaborazione con il mondo dell’associazionismo, garantendo al tempo stesso trasparenza e qualità nella gestione degli impianti”. Il Comune procederà nelle prossime settimane alla pubblicazione degli avvisi di manifestazione di interesse per l’affidamento degli impianti all'albo pretorio comunale, dando così avvio concreto al nuovo modello di gestione. Il Comune di Fucecchio ha infatti approvato, con deliberazione G.C. n. 71 del 3.4.2026, le nuove linee guida per la valorizzazione e la gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva, rafforzare il ruolo sociale dello sport e migliorare le strutture presenti sul territorio

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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