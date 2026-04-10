Incidente sulla pista da sci all’Abetone, grave una 70enne

Cronaca Abetone
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Trauma cranico dopo l’impatto sulla neve: trasferita in codice rosso con l’elisoccorso a Careggi

Grave incidente nella mattinata del 10 aprile sulla pista Zeno Colò all’Abetone, dove una donna di 70 anni è rimasta seriamente ferita dopo una caduta durante una discesa.

Secondo quanto riferito, la sciatrice avrebbe perso il controllo degli sci, finendo rovinosamente a terra e battendo violentemente la testa contro il manto nevoso. L’impatto ha provocato un trauma cranico, subito apparso preoccupante.

Immediato l’intervento dei soccorsi: la centrale del 118 ha inviato sul posto l’automedica di San Marcello Pistoiese e un’ambulanza della Misericordia di Abetone. La donna è rimasta sempre vigile e cosciente durante le operazioni di stabilizzazione, ma la gravità dell’infortunio ha richiesto il massimo livello di assistenza.

Per accelerare il trasferimento in ospedale è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1, che ha raggiunto la pista e preso in carico la paziente.

La 70enne è stata quindi trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze.

Restano da chiarire le cause della caduta: tra le ipotesi al vaglio, un possibile malore improvviso o le condizioni del fondo ghiacciato della pista.

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