San Miniato, dalla Regione 15mila euro per le rievocazioni storiche

Importante riconoscimento per due delle manifestazioni più identitarie del territorio. La Festa degli Aquiloni di San Miniato e il Palio di San Rocco si sono aggiudicate un contributo di 15mila euro nell’ambito del bando della Regione Toscana dedicato al sostegno delle rievocazioni storiche. Il finanziamento è stato assegnato ai progetti del Comitato manifestazioni popolari (Festa degli Aquiloni) e dell’associazione Tra i Binari (Palio di San Rocco), in co-progettazione con il Comune. A questa cifra si aggiungono altri 15mila euro stanziati dall’ente, a conferma dell’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione delle tradizioni locali.

"Si tratta di un riconoscimento importante – dichiara l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini – che premia il valore culturale, educativo e sociale di manifestazioni profondamente radicate nella nostra comunità. La Festa degli Aquiloni e il Palio di San Rocco rappresentano non solo momenti di grande partecipazione, ma anche strumenti fondamentali per trasmettere alle nuove generazioni la storia e le tradizioni del territorio. Siamo soddisfatti che la Regione Toscana abbia riconosciuto la qualità di questi progetti e il lavoro condiviso tra amministrazione e associazioni".

Il primo appuntamento in programma è la 56ª edizione della Festa degli Aquiloni, in calendario domenica 12 aprile, anticipata venerdì 10 aprile alle 20.30 dalla tradizionale asta degli aquiloni dipinti, il cui ricavato sarà in parte devoluto a Casa Verde della Fondazione Stella Maris di San Miniato.

Domenica, fin dalle prime ore del mattino, il prato antistante la Torre di Federico si animerà con il volo di decine di aquiloni. Nel pomeriggio spazio al corteo storico che attraverserà le vie del centro con circa settanta figuranti nei panni dei grandi personaggi legati a San Miniato, da Federico II di Svevia a Matilde di Canossa, da Pier delle Vigne a Napoleone Bonaparte. La rievocazione si concluderà con il tradizionale volo delle mongolfiere da Piazza del Duomo, accompagnato da tamburi ed esibizioni degli sbandieratori.

La manifestazione è resa possibile grazie al coinvolgimento dell’intera cittadinanza e delle associazioni culturali del territorio, a partire dalla Pro Loco di San Miniato, con il sostegno dell’amministrazione comunale tramite la Fondazione San Miniato Promozione e della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Ampio spazio anche ai progetti educativi e inclusivi: gli ospiti del Centro Diurno “La Scala” e quelli di Casa Verde partecipano alla realizzazione di un aquilone dipinto come opera collettiva destinata all’asta solidale. Prosegue inoltre il progetto “Il corteo va a scuola”, che coinvolge gli studenti per far conoscere le radici storiche e culturali del territorio. Il percorso si completa con cartelloni artistici realizzati dai bambini dei nidi d’infanzia e con il laboratorio “Costruisco il mio aquilone”, rivolto agli alunni della scuola media insieme al maestro aquilonaro Pasquino Salvadori.

La giornata sarà arricchita anche dalla 30ª edizione della Festa di Primavera e dalla quarta edizione di Borgo Fiorito. Per tutta la giornata sarà protagonista il Mercato della Terra con prodotti locali e l’Agriristoro in collaborazione con Slow Food San Miniato. In piazza del Seminario si esibiranno il Gruppo Storico Lega dei Rioni Palio Città di Pescia e il gruppo musicisti e sbandieratori di Castelfranco di Sotto. Alle 17 è prevista anche l’esibizione della Junior Band della Filarmonica Show Band Del Bravo.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno in vigore modifiche alla viabilità nel centro storico: dalle 7 alle 20 divieto di transito in Corso Garibaldi, via Conti, piazza del Popolo, via Ser Ridolfo, via IV Novembre, piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, via Rondoni e via de’ Mangiadori. Dalle 6 alle 20 sarà inoltre attivo il divieto di sosta con rimozione coatta, valido anche per i residenti autorizzati, in diverse aree del centro. Previsti anche percorsi alternativi per l’accesso ai parcheggi.

"San Miniato si conferma un territorio capace di coniugare tradizione, cultura e partecipazione, offrendo eventi che valorizzano la storia e rafforzano il senso di comunità – conclude Squicciarini –. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a questa giornata di festa, pensata per tutte le età. La Festa degli Aquiloni è un’occasione speciale per vivere la città e condividerne la bellezza".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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