Terminato il cantiere, oggi riapre via San Giovanni

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Nella giornata di oggi (venerdì 10 aprile 2026) viene rimosso il cantiere di Acque Spa in via San Giovanni, fattore che permette di tornare a percorrere questa importante strada del centro storico alto dopo il completamento della riparazione della tubatura. La riapertura in questione comporta queste modifiche: sono stati tolti i semafori che regolavano il senso unico alternato in via Castruccio, che quindi torna a esser percorribile soltanto in direzione di via San Giovanni; allo stesso modo è possibile parcheggiare di nuovo in piazza Lavagnini (quella dell'ospedale) e chi salirà da via Lamarmora potrà di nuovo passare da piazza Veneto e poi scendere verso via Sottovalle da via Sbrilli. Non è invece possibile per chi scende da via San Giovanni girare a destra ed entrare in piazza Veneto, in quanto è obbligatorio svoltare a sinistra in via Sbrilli. Da sabato 11 aprile la disciplina degli accessi ai varchi ztl tornerà quella tradizionale.

E cioè: in via La Marmora varchi aperti tutti i giorni dalle ore 7 alle 8:30, in vicolo delle Carbonaie tutti i giorni dalle ore 7 alle 8:30 e dalle 14:15 alle 19:15 dal lunedì al sabato. Il varco di via Porta Raimonda è transitabile tutti i giorni dalle ore 7 alle 8:30.

Per completezza, l'area pedonale del Poggio Salamartano resta invece aperta tutti i giorni dalle ore 17 alle 19:30, domenica e festivi dalle 9 alle 13:30, dal martedì alla domenica (eccetto il periodo giugno-agosto) dalle 20:30 alle 24.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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