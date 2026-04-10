Terminato il cantiere, oggi riapre via San Giovanni

Nella giornata di oggi (venerdì 10 aprile 2026) viene rimosso il cantiere di Acque Spa in via San Giovanni, fattore che permette di tornare a percorrere questa importante strada del centro storico alto dopo il completamento della riparazione della tubatura. La riapertura in questione comporta queste modifiche: sono stati tolti i semafori che regolavano il senso unico alternato in via Castruccio, che quindi torna a esser percorribile soltanto in direzione di via San Giovanni; allo stesso modo è possibile parcheggiare di nuovo in piazza Lavagnini (quella dell'ospedale) e chi salirà da via Lamarmora potrà di nuovo passare da piazza Veneto e poi scendere verso via Sottovalle da via Sbrilli. Non è invece possibile per chi scende da via San Giovanni girare a destra ed entrare in piazza Veneto, in quanto è obbligatorio svoltare a sinistra in via Sbrilli. Da sabato 11 aprile la disciplina degli accessi ai varchi ztl tornerà quella tradizionale.

E cioè: in via La Marmora varchi aperti tutti i giorni dalle ore 7 alle 8:30, in vicolo delle Carbonaie tutti i giorni dalle ore 7 alle 8:30 e dalle 14:15 alle 19:15 dal lunedì al sabato. Il varco di via Porta Raimonda è transitabile tutti i giorni dalle ore 7 alle 8:30.

Per completezza, l'area pedonale del Poggio Salamartano resta invece aperta tutti i giorni dalle ore 17 alle 19:30, domenica e festivi dalle 9 alle 13:30, dal martedì alla domenica (eccetto il periodo giugno-agosto) dalle 20:30 alle 24.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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