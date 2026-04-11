Consorzio Toscana Nord, al via 19 milioni di euro di lavori: sicurezza idraulica su 64 Comuni

La Regione Toscana ha dato il via libera al Piano delle attività di bonifica 2026 del Consorzio Toscana Nord. Con l’approvazione del documento, parte una nuova stagione di lavori che interesserà tutto il comprensorio sui 64 Comuni che fanno parte del comprensorio consortile. È il passaggio che trasforma la programmazione in operatività: oltre 19 milioni di euro di interventi che garantiscono la sicurezza idraulica, il funzionamento delle opere e la cura quotidiana del territorio. Un piano che non resta sulla carta, ma che si traduce in cantieri diffusi, già pronti a partire nei diversi bacini.

La manutenzione ordinaria non è un insieme indistinto di lavori: è un sistema complesso che tiene insieme corsi d’acqua, canali, opere idrauliche e impianti di sollevamento. In primavera si interviene con un approccio calibrato, attento ai cicli naturali e alle esigenze dei territori. È la fase in cui si lavora con tecniche leggere, si controllano le sponde, si rimuovono criticità puntuali e si garantisce la piena funzionalità del reticolo senza alterare gli equilibri ambientali. Ma accanto a questo, il piano comprende anche la manutenzione delle idrovore, infrastrutture decisive per le aree di pianura e per i territori più vulnerabili. Le idrovore sono il presidio che entra in funzione quando le piogge diventano intense e il deflusso naturale non basta: mantenerle efficienti significa proteggere abitati, attività economiche e terreni agricoli.

I lavori saranno realizzati con un modello operativo che integra più competenze. Sul campo ci saranno le squadre interne del Consorzio, con operai e mezzi propri; i Custodi del Territorio, gli imprenditori agricoli e delle cooperative agroforestali, che collaborano stabilmente alla cura dei canali, le Unioni di Comuni che contribuiscono attraverso specifici accordi, rafforzando la capacità di intervento nelle aree più estese. È una rete che consente di essere presenti ovunque nella programmazione più importante e delicata della manutenzione ordinaria del reticolo idraulico.

"L’approvazione della Regione ci permette di avviare subito i cantieri e di dare concretezza alla programmazione - dichiara il presidente del Consorzio, Dino Sodini. La manutenzione ordinaria è la spina dorsale della sicurezza idraulica e ambientale. In questa fase dell’anno lavoriamo con un approccio attento e rispettoso, ma allo stesso tempo garantiamo la piena efficienza delle opere, comprese le idrovore, che sono fondamentali per molte zone del nostro comprensorio. È un impegno che portiamo avanti con una squadra ampia e competente, grazie ai nostri operai, ai Custodi del Territorio e alla collaborazione con le amministrazioni locali".

Per seguire l’avanzamento dei cantieri e restare aggiornati sulle attività in corso, i cittadini possono consultare il sito del Consorzio, i social Facebook e Instagram e, in particolare, il canale WhatsApp dedicato alle comunicazioni sui lavori.

Fonte: Ufficio stampa Consorzio 1 Toscana Nord