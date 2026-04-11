Comprensorio del Cuoio, nuovi strumenti per la Protezione Civile dai Rotary

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Foto: Diego Di Guardo

Donati ShelterBox, pompe idrovore e generatori di corrente per rafforzare gli interventi nelle emergenze idrogeologiche

Grazie alla donazione dei Rotary Club del territorio, il nostro Nucleo di Protezione Civile e Volontariato dispone oggi di nuovi strumenti operativi fondamentali per affrontare le emergenze idrogeologiche, con particolare riferimento al rischio alluvionale.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata consegnata una importante fornitura di attrezzature, frutto di un progetto che ha visto coinvolti il Rotary Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio, in qualità di capofila, insieme al Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull’Arno, al Rotary Club San Miniato e all’E-Club, tutti appartenenti al Distretto 2071.

L’iniziativa, di alto valore sociale e operativo, è stata concepita con l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta immediata delle associazioni locali di protezione civile e volontariato, attraverso la distribuzione di ShelterBox, pompe idrovore e generatori di corrente.

La ShelterBox rappresenta una soluzione completa per la sopravvivenza temporanea di un nucleo familiare colpito da calamità: al suo interno sono presenti tende ad alta resistenza, sistemi per la purificazione dell’acqua, utensili di base e materiali essenziali per la vita quotidiana.

Le pompe idrovore consentono invece di intervenire con tempestività nelle operazioni di svuotamento di locali allagati, contribuendo concretamente a limitare i danni a edifici pubblici e privati.

I generatori di corrente, infine, assicurano continuità energetica in situazioni di blackout, permettendo il funzionamento delle apparecchiature indispensabili e garantendo i servizi di prima necessità.

Il nostro più sentito ringraziamento va a tutti i Rotary Club partecipanti, che con questo gesto di grande responsabilità hanno scelto di investire in maniera strategica ed efficace nella prevenzione e nella gestione delle emergenze, in un contesto sempre più segnato da criticità ambientali e fenomeni estremi.

Foto: Diego Di Guardo

Fonte: Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC Fucecchio ODV

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