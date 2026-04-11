Finto broker online truffa una vittima per oltre 20mila euro: 60enne denunciato dai Carabinieri di Bibbona

Si fingeva broker di una piattaforma di investimenti online, ma dietro i messaggi e le promesse di guadagno si nascondeva una truffa ben congegnata. I Carabinieri della Stazione di Bibbona hanno individuato e denunciato alla Procura di Livorno un uomo di 60 anni, già gravato da precedenti, ritenuto responsabile di aver sottratto oltre 20.000 euro a una vittima attraverso una serie di raggiri.

Il meccanismo della truffa seguiva uno schema collaudato. Il 60enne ha prima contattato la vittima spacciandosi per intermediario di una piattaforma di investimenti, utilizzando anche un indirizzo email che richiamava quella stessa piattaforma per apparire credibile. Dopo aver convinto l'interlocutore a versare una prima somma, ha riferito che il denaro era stato illecitamente sottratto e che per recuperarlo era necessario seguire una procedura specifica, richiedendo ulteriori bonifici su diversi IBAN, per lo più riferibili a istituti bancari esteri.

Le richieste di denaro si sono susseguite fino a superare complessivamente i 20.000 euro. Quando la vittima ha iniziato a chiedere riscontri alle promesse ricevute, il sedicente broker si è reso irreperibile. A quel punto la persona truffata si è rivolta ai Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. L'analisi delle comunicazioni intercorse e dei movimenti di denaro ha permesso di risalire al presunto responsabile e di denunciarlo per il reato di truffa.

I Carabinieri ricordano che, al primo segnale di dubbio o difficoltà, è possibile rivolgersi a qualsiasi presidio dell'Arma sul territorio provinciale oppure chiamare il 112, il Numero Unico di Emergenza, anche solo per un consiglio.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, l'indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.