Gran Galà dei musici e sbandieratori: ufficializzata la giuria

La giuria, che giudicherà le esibizioni di stasera, assegnerà un punteggio valido per il 18esimo premio 'Tommaso Cardini'. Da quest'anno il Gran Galà concorre all'assegnazione del premio, con una valutazione che inciderà per il 30% sul risultato finale
Sono stati appena ufficializzati i nomi dei giurati che valuteranno i gruppi di musici e sbandieratori impegnati nel Gran Galà 2026, su indicazione dell'assessore alla cultura Alberto Cafaro.
A poche ore dall'attesissimo evento, l'amministrazione comunale annuncia dunque la giuria che giudicherà l'esibizione di stasera, assegnando un punteggio che concorrerà al riconoscimento del 18° premio “Tommaso Cardini”, gli "Oscar" alla sfilata storica del Palio di Fucecchio, per le categorie miglior gruppo musici e miglior gruppo sbandieratori. Da quest'anno – come deciso insieme ai presidenti delle contrade - il Galà concorrerà infatti all'assegnazione del Premio Cardini, con una valutazione da parte dei giudici, che inciderà per il 30% sulla valutazione finale, che seguirà alla sfilata del 24 maggio.
Ecco i componenti della giuria di questa sera: Francesco Luzzi, dal 1977 sbandieratore nei Borghi e Sestieri Fiorentini di Figline e Incisa Valdarno, per cui è anche responsabile dei capitani; David Checcucci, da 40 anni chiarina negli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini e vicepresidente dell'Associazione Toscana Rievocazioni Storiche; Massimo Giusti, presidente, sbandieratore e maestro di bandiera di II Grado della Lega Italiana Sbandieratori fino al 2023; Carmen Bartolini, fondatrice del gruppo "Alfieri e Musici della Valmarina" di Calenzano nel 2014, impegnata nella formazione della sezioni tamburi. Presidente di giuria sarà Riccardo Mugellini: ricercatore specializzato nello studio dell’utilizzo della bandiera e dei vessilli tra Medioevo e Rinascimento. "Una commissione - spiega l'assessore alla cultura Alberto Cafaro - che mette assieme preparazione ed esperienza. Siamo sicuri che questa giuria saprà ricompensare con la propria indubbia competenza lo sforzo dei musici e degli sbandieratori delle 12 contrade, autentiche eccellenze del nostro Palio, cui formuliamo i nostri migliori auguri per il Gran Galà di stasera".
Si ricorda che il "Premio Cardini", con le sue sei categorie (miglior gruppo musici, miglior gruppo sbandieratori, miglior soggetto e sceneggiatura, miglior personaggio femminile, miglior personaggio femminile e miglior coppia) è dedicato alla memoria di Tommaso Cardini, storico presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio, nonché fondatore dell’edizione moderna del Palio.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
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