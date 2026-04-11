Gran Galà dei musici e sbandieratori: ufficializzata la giuria

Sono stati appena ufficializzati i nomi dei giurati che valuteranno i gruppi di musici e sbandieratori impegnati nel Gran Galà 2026, su indicazione dell'assessore alla cultura Alberto Cafaro.

A poche ore dall'attesissimo evento, l'amministrazione comunale annuncia dunque la giuria che giudicherà l'esibizione di stasera, assegnando un punteggio che concorrerà al riconoscimento del 18° premio “Tommaso Cardini”, gli "Oscar" alla sfilata storica del Palio di Fucecchio, per le categorie miglior gruppo musici e miglior gruppo sbandieratori. Da quest'anno – come deciso insieme ai presidenti delle contrade - il Galà concorrerà infatti all'assegnazione del Premio Cardini, con una valutazione da parte dei giudici, che inciderà per il 30% sulla valutazione finale, che seguirà alla sfilata del 24 maggio.

Ecco i componenti della giuria di questa sera: Francesco Luzzi, dal 1977 sbandieratore nei Borghi e Sestieri Fiorentini di Figline e Incisa Valdarno, per cui è anche responsabile dei capitani; David Checcucci, da 40 anni chiarina negli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini e vicepresidente dell'Associazione Toscana Rievocazioni Storiche; Massimo Giusti, presidente, sbandieratore e maestro di bandiera di II Grado della Lega Italiana Sbandieratori fino al 2023; Carmen Bartolini, fondatrice del gruppo "Alfieri e Musici della Valmarina" di Calenzano nel 2014, impegnata nella formazione della sezioni tamburi. Presidente di giuria sarà Riccardo Mugellini: ricercatore specializzato nello studio dell’utilizzo della bandiera e dei vessilli tra Medioevo e Rinascimento. "Una commissione - spiega l'assessore alla cultura Alberto Cafaro - che mette assieme preparazione ed esperienza. Siamo sicuri che questa giuria saprà ricompensare con la propria indubbia competenza lo sforzo dei musici e degli sbandieratori delle 12 contrade, autentiche eccellenze del nostro Palio, cui formuliamo i nostri migliori auguri per il Gran Galà di stasera".

Si ricorda che il "Premio Cardini", con le sue sei categorie (miglior gruppo musici, miglior gruppo sbandieratori, miglior soggetto e sceneggiatura, miglior personaggio femminile, miglior personaggio femminile e miglior coppia) è dedicato alla memoria di Tommaso Cardini, storico presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio, nonché fondatore dell’edizione moderna del Palio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa