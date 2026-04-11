Nuova luce sul Castello di Certaldo: al via il progetto di illuminazione del borgo medievale

Il fascino millenario del Castello di Certaldo si appresta a vivere un nuovo splendore valorizzando ulteriormente la sua già impattante bellezza.

Grazie a un innovativo progetto di illuminazione tecnologica presentato dal Comune di Certaldo, il borgo medievale e la sua cinta muraria saranno illuminati da un sistema di luci all'avanguardia, capace di coniugare estetica, sostenibilità e visibilità.

​All'evento di presentazione, che ha visto la presenza del Vice Sindaco Scardigli, la Assessore Benedetta Bagni e la partecipazione dei tecnici e progettisti incaricati, era presente anche una rappresentanza di Terra Di Valdelsa, che ha espresso apprezzamento per la qualità tecnica e la visione artistica dell'intervento, precisando che:

​​"Abbiamo apprezzato il fatto che il nuovo impianto non si limiterà a illuminare le strade, gli edifici e i luoghi iconici, ma è stato concepito per esaltare i volumi architettonici e la storicità del luogo.

Un sistema tecnologico gestito da una regia di controllo programmabile, garantirà l'intensità di luce in base alle particolari esigenze e potrà eventualmente dare un tocco di colore al Palazzo Pretorio in specifiche occasioni, ricorrenze e o manifestazioni.

Secondo l'associazione Terra di Valdelsa, l’opera rappresenta una reale valorizzazione Identitaria dove la cinta muraria e tutto il borgo saranno chiaramente visibili anche a grande distanza, trasformando il profilo di Certaldo in un "faro" paesaggistivo/culturale per la Valdelsa.

Sarà un'indubbia crescita collettiva, offrendo un valore aggiunto per l'intera comunità, che potrà godere di uno spazio pubblico più sicuro, vivibile e suggestivo.

Il miglioramento estetico del borgo rappresenterà indubbiamente un volano professionale e turistico, offrendo opportunità per tutti gli operatori del comprensorio.

​L'intervento conferma un passo verso una Certaldo "smart", dove la tecnologia e sostenibilità si mettono al servizio della storia, garantendo un basso impatto ambientale e una resa visiva senza precedenti"

Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa