Tommaso Lavecchia Alfiere della Repubblica, arrivano i complimenti di Giani e Mazzeo: "Orgoglio per tutta la Toscana"

Dopo il riconoscimento conferito dal presidente Mattarella al 15enne di San Miniato, anche le istituzioni regionali esprimono soddisfazione. Mazzeo propone di ospitare in Consiglio regionale una mostra dei suoi scatti astronomici
Si moltiplicano i messaggi di congratulazioni per Tommaso Lavecchia, il 15enne di San Miniato nominato tra i 28 Alfieri della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per la sua passione per l'astronomia e il suo impegno nella divulgazione scientifica tra i coetanei. Dopo le parole del sindaco Simone Giglioli, arrivano anche i complimenti del presidente della Regione Toscana e del vicepresidente del Consiglio regionale.
Eugenio Giani non ha nascosto l'orgoglio: "Le mie più sentite felicitazioni a Tommaso, alla sua famiglia e alla comunità di Roffia, dove vive. Il riconoscimento conferito dal Presidente Mattarella premia non solo il talento e la passione di questo giovane, ma anche il suo straordinario valore educativo e la capacità di condividere il sapere. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, esempi come il suo rappresentano un segnale importante e positivo per tutta la nostra comunità."
Anche Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, si è unito ai complimenti: "Desidero esprimere a Tommaso le più sincere congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento, che premia non solo il talento, ma soprattutto la capacità di condividere conoscenza e passione con gli altri. Il suo impegno nella divulgazione dell'astronomia tra i coetanei rappresenta un esempio straordinario di come curiosità, studio e spirito civico possano tradursi in valore educativo per l'intera comunità."
Mazzeo ha poi annunciato un'iniziativa concreta: "Proporrò di ospitare in Consiglio regionale una mostra dei suoi scatti astronomici, affinché possano essere ammirati da cittadini, studenti e istituzioni. Sarebbe un modo concreto per riconoscere il valore del suo impegno e per avvicinare ancora di più i giovani alla scienza e alla bellezza della conoscenza. Tommaso è motivo di orgoglio per tutta la provincia di Pisa e un esempio positivo per tanti ragazzi: storie come la sua ci ricordano quanto sia importante investire nelle nuove generazioni."
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