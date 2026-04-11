Tommaso Lavecchia Alfiere della Repubblica, arrivano i complimenti di Giani e Mazzeo: "Orgoglio per tutta la Toscana"

Si moltiplicano i messaggi di congratulazioni per Tommaso Lavecchia, il 15enne di San Miniato nominato tra i 28 Alfieri della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per la sua passione per l'astronomia e il suo impegno nella divulgazione scientifica tra i coetanei. Dopo le parole del sindaco Simone Giglioli, arrivano anche i complimenti del presidente della Regione Toscana e del vicepresidente del Consiglio regionale.

Eugenio Giani non ha nascosto l'orgoglio: "Le mie più sentite felicitazioni a Tommaso, alla sua famiglia e alla comunità di Roffia, dove vive. Il riconoscimento conferito dal Presidente Mattarella premia non solo il talento e la passione di questo giovane, ma anche il suo straordinario valore educativo e la capacità di condividere il sapere. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, esempi come il suo rappresentano un segnale importante e positivo per tutta la nostra comunità."

Anche Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, si è unito ai complimenti: "Desidero esprimere a Tommaso le più sincere congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento, che premia non solo il talento, ma soprattutto la capacità di condividere conoscenza e passione con gli altri. Il suo impegno nella divulgazione dell'astronomia tra i coetanei rappresenta un esempio straordinario di come curiosità, studio e spirito civico possano tradursi in valore educativo per l'intera comunità."

Mazzeo ha poi annunciato un'iniziativa concreta: "Proporrò di ospitare in Consiglio regionale una mostra dei suoi scatti astronomici, affinché possano essere ammirati da cittadini, studenti e istituzioni. Sarebbe un modo concreto per riconoscere il valore del suo impegno e per avvicinare ancora di più i giovani alla scienza e alla bellezza della conoscenza. Tommaso è motivo di orgoglio per tutta la provincia di Pisa e un esempio positivo per tanti ragazzi: storie come la sua ci ricordano quanto sia importante investire nelle nuove generazioni."

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