San Miniato, Tommaso Lavecchia tra i 28 nuovi Alfieri della Repubblica

Cronaca
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Il giovane sanminiatese, 15 anni, è stato premiato per l'entusiasmo con cui condivide la passione per l'astronomia, trasformandola in attività di divulgazione tra i coetanei. Il sindaco Giglioli: "Un orgoglio per tutta la comunità"

La passione per le stelle, i pianeti e le galassie, l'entusiasmo e la voglia di divulgare e insegnare in maniera stimolante ai suoi coetanei: si chiama Tommaso Lavecchia, 15 anni e sanminiatese, ed è uno dei 28 alfieri della Repubblica nominato dal presidente Sergio Mattarella.

Tommaso, nato il 26 gennaio 2011 e residente a San Miniato, avrebbe avuto una spiccata passione per l'astronomia sin da bambino, partecipando a mostre ed eventi scientifici e, più recentemente, esponendo scatti della Luna messi a confronto con le opere di Ludovico Cardi e Galileo Galilei, accompagnati da un opuscolo divulgativo distribuito ai compagni di classe.

"Ci rallegriamo per questo importante riconoscimento a Tommaso", ha detto il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli. Nonostante la giovane età, Tommaso ha saputo dimostrare "non solo una passione fuori dal comune per lo studio di stelle, pianeti e galassie - prosegue il sindaco -, ma anche una straordinaria capacità di trasformarla in un'esperienza coinvolgente e formativa per gli altri".

Il giovane ha infatti avuto modo di farsi conoscere per iniziative e conferenze in vari contesti, anche a San Miniato, distinguendosi per curiosità, rigore scientifico e una vocazione alla divulgazione che - secondo il primo cittadino - " non si trova in tutti i ragazzi della sua età".

"Speriamo che il suo esempio, riconosciuto oggi anche a livello nazionale, possa rappresentare uno stimolo per molti altri giovani del nostro territorio - commenta Giglioli -. Sono felice per Tommaso, per tutta la sua famiglia, per la comunità di Roffia, un riconoscimento che premia non solo il talento e l’impegno del giovane, ma anche il valore educativo della condivisione del sapere, rendendo orgogliosa tutta la comunità di San Miniato".

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