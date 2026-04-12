Elezioni a Prato con rissa, Adinolfi afferra per i capelli l’inviato de Le Iene

Se la immaginava diversa la giornata di presentazione del suo programma elettorale, Mario Adinolfi, candidato sindaco a Prato per il Popolo della Famiglia.

Galeotta fu la “Iena” Filippo Roma, che ieri, al termine dell’incontro con stampa e sostenitori tenutosi all’Art Hotel Museo, lo ha avvicinato all’uscita dalla struttura. Il giornalista del programma Mediaset “Le Iene”, impegnato nella realizzazione di un servizio su Adinolfi, ha porto alcune domande al candidato sindaco pratese, ma il confronto si è rapidamente trasformato in uno scontro acceso: Adinolfi ha afferrato Roma per i capelli, trattenendolo per diversi secondi nonostante i tentativi dei presenti di riportare la calma. Il tutto immortalato da video, poi diffusi online.

Alla base dell’alterco ci sarebbero le domande dell’inviato su presunte vicende economiche legate al movimento politico guidato da Adinolfi. In particolare, Roma avrebbe chiesto chiarimenti su alcune segnalazioni di militanti che rivendicherebbero la restituzione di somme di denaro dopo investimenti andati perduti.

Durante la colluttazione, Adinolfi ha più volte accusato la trasmissione di aver costruito servizi diffamatori nei suoi confronti, arrivando a sostenere che fossero stati utilizzati figuranti per danneggiarne l’immagine. “Era una figurante o no?”, avrebbe ripetuto più volte mentre tratteneva il giornalista.

La scena, ripresa da smartphone e telecamere, si è diffusa rapidamente sui social, diventando virale in poche ore. Successivamente, lo stesso Adinolfi ha affidato a un lungo sfogo pubblico la sua versione dei fatti, accusando anche Davide Parenti, ideatore del programma, di aver orchestrato una campagna mediatica contro di lui.