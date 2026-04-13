Achab chiude i corsi con i saggi di fine anno

Dopo mesi di laboratorio ecco finalmente che gli aspiranti attori della scuola di teatro Achab calcheranno sabato 18 e domenica 19 aprile il palcoscenico delle grandi occasioni, quello del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno.

I corsi, condotti da Sonia Montanaro, si sono svolti nell’ambito delle attività di residenza di Giallo Mare Minimal Teatro, e sono promossi e sostenuti dall’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno.

Oltre trenta fra bambini e ragazzi coinvolti che hanno frequentato da ottobre i corsi teatrali a loro dedicati e che adesso si cimenteranno nello spettacolo finale.

Sabato 18 aprile alle 19 spettacolo finale del laboratorio extrascuola Achab dedicato ai più piccoli, in scena con Belinda e il mostro liberamente ispirato all’omonima fiaba popolare toscana.

La storia è prossima a quella più conosciuta de “La bella e la bestia”, in una sua versione toscana, raccolta da un passato di storie raccontate e riraccontate e segnata su carta da Italo Calvino in Fiabe Italiane. Con divertimento e fatica e coinvolgimento e “quando tocca a me..?” l’abbiamo incontrata, affrontata e messa in scena con una proposta corale e partecipata. Cosa resterà addosso a ciascuno di questo avvicinarsi al mostro..? Bella sembra capire istintivamente cosa c’è sotto la maschera brutta e il corpo coperto. E noi siamo con lei, fino in fondo.

In scena Leandro Leone Alfonsi, Isabella Arrigucci, Rose Mireille Antoinette Bikai, Elia Catarzi, Enrica Di Fiore, Kamila Fili, Margherita Giannotti, Dylan Guerrieri, Maria Elisabetta Guidi, Daniel Kusi, Stella Marchetti, Matilde Masoni, Ginevra Nazzi, Silvia Nkurunziza, Leonardo Piampiani, Tommaso Scino, Amelia Yacine Sembene e Eleonora Shima.

Domenica 19 aprile alle 21.00 sarà la volta dei ragazzi e ragazze del laboratorio Achab extrascuola a loro dedicato. Quale legge regna stanotte nel bosco incantato è lo spettacolo che andrà in scena liberamente tratto da Sogno di una notte di mezza Estate di William Shakespeare.

Viviamo in tempi terribili. All’interno dei laboratori si creano isole in cui è possibile sperimentarsi, giocarsi con gli altri, mettersi alla prova con se stessi, tentare un oltre.

Il palcoscenico, la platea, i palchetti sono un territorio in cui formatori e allievi si confrontano

con le regole della scena che aderiscono, con i dovuti distinguo e i caratteri suoi propri, alle regole del vivere civile.

Dentro a un’attualità complessa e bellicosa, la mezza Estate di Shakespeare porta un’impronta di leggerezza, quella a cui si arriva solo dopo un lavoro impegnativo.

In scena Ornella Aliberti, Livia Barlafante, Rebecca Bianchi, Alessandro Bucos, Giulia Bucos, Leonardo Catì, Licia Catì, Chiara Comparini, Viola Francalanci, Barbare Gelashvili, Guido Giuntoli,

Giulia Guerrini, Davide Guidi, Fatima Aurora Manzi, Mia Micheletti Minesi, Alice Montagnani, Rafael Russo, Rosi Russo, Cloe Salcito e Adele Vitale.

L’ingresso a entrambi gli spettacoli è gratuito.

Per informazioni Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro