Alla Croce Rossa di Empoli si presenta il libro di Periti e Bartolesi

Un appuntamento dedicato al mondo del volontariato, cogliendo un aspetto che spesso viene trascurato ma che porta a importanti miglioramenti sulla salute di chi si dedica al bene della comunità: ossia l'alimentazione.

Venerdì 17 aprile alle 18 alla sede del comitato della Croce Rossa Italiana di Empoli (via Arnolfo di Cambio, 60) sarà presentato il libro 'Corretta alimentazione e integrazione alimentare per il volontario della Croce Rossa Italiana', a cura di Luca Bartolesi e Iacopo Periti. Coordina il giornalista Elia Billero.

Si tratta di un libro snello ed essenziale per chi dedica il proprio tempo al soccorso, per imparare a gestire al meglio le energie fisiche e mentali attraverso la nutrizione.

L'evento è a ingresso libero e gratuito. Il ricavato delle vendite sarà totalmente devoluto alla Croce Rossa Italiana.

GLI AUTORI - Iacopo Periti è medico di medicina generale e responsabile dell'Unità di Nutrizione clinica e dietetica del Livingston Group. È membro del direttivo provinciale di Firenze e Vice Segretario Regionale della Federazione Medici di Medicina Generale. È inoltre volontario della Croce Rossa Italiana, Ufficiale Medico del Corpo Militare Volontario CRI - Ausiliario delle Forze Armate e Consigliere comunale a Empoli.

Luca Bartolesi è presidente del comitato Croce Rossa Italiana di Empoli, Ufficiale Commissario del Corpo Militare Volontario CRI - Ausiliario delle Forze Armate e amministratore unico delle Farmacie Comunali di Empoli. Nella vita è dirigente di Confesercenti Firenze con il ruolo di Vice Direttore Provinciale, Direttore del Personale, Responsabile delle Politiche Datoriali e della Formazione.

IL TEMA - Il volontario di Croce Rossa svolge attività che possono variare dai servizi socio-sanitari alla gestione delle emergenze e calamità naturali. Queste attività comportano spesso turni prolungati, stress psicofisico e condizioni ambientali non ottimali. Un’alimentazione bilanciata e adattata alle esigenze operative rappresenta un fattore determinante per mantenere lucidità mentale, efficienza fisica e benessere generale. Ogni tipo di attività sottintende apporti nutrizionali diversi, in particolare per l'assunzione calorica. L'utilizzo di integratori, sotto forma di soluzioni da bere o di barrette da mangiare, può sostenere il volontario durante e dopo il turno. Gli integratori energetici forniscono energia di rapido e facile utilizzo, gli integratori idrosalini prevengono la disidratazione, così come gli integratori proteici prevengono l'insorgenza di lesioni muscolari. Una alimentazione equilibrata in macro e micronutrienti secondo le Recommended Dietary Allowances (RDA) sui bisogni specifici del volontario in servizio non solo garantisce il suo benessere psicofisico durante il turno, ma ne mantiene lo stato di salute, prevenendo anche il rischio di infortuni. i “Military Dietary Reference Intakes” (MDRIs) sono linee guida derivate dalle Recommended Dietary Allowances (RDA) per l'alimentazione del personale militare, equiparato di fatto a uno sportivo ad alte prestazioni, che deve mantenere livelli di attenzione e concentrazione, oltre a sforzi fisici intensi, per tempi prolungati. Queste indicazioni possono essere utili per i volontari del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa e le volontarie del Corpo delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa, che operano in ausilio delle Forze Armate.

Fonte: Ufficio stampa