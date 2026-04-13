La Casa di Boccaccio diventa più accessibile: al via interventi per abbattere le barriere architettoniche

Casa di Boccaccio si prepara a diventare uno spazio sempre più inclusivo e accessibile. Il museo resterà chiuso per due giorni, domani e dopodomani, per consentire l’installazione di nuove rampe e il montaggio di infissi rinnovati, interventi fondamentali per migliorare la fruizione degli ambienti.

I lavori permetteranno di rendere completamente accessibile il primo piano della struttura a persone con disabilità, famiglie con passeggini e visitatori con difficoltà motorie. Tra le principali novità, la realizzazione di tre rampe metalliche: una di collegamento tra la futura biglietteria e il corridoio, una nella sala video e una nell’attuale biglietteria, che garantirà l’accesso alla sala conferenze del piano terra e al giardino.

È già stato inoltre effettuato il ribassamento della soglia del portone sinistro della loggia, che sarà collegata alle nuove rampe per facilitare l’ingresso al piano terra. Successivamente saranno completati ulteriori interventi, tra cui l’installazione di una bussola vetrata nella loggia e la sostituzione della porta finestra che conduce al giardino con una dotata di maniglione antipanico, per garantire maggiore sicurezza e praticità.

Il progetto prevede anche l’introduzione di apparecchiature elettroniche innovative, pensate per rendere l’esperienza di visita più completa e accessibile a tutti, nonostante la complessità strutturale di un edificio storico.

Al termine dei lavori, i visitatori potranno visualizzare la biglietteria direttamente dall’esterno attraverso una vetrata e muoversi liberamente tra gli spazi del piano terra, la sala conferenze e il giardino, senza ostacoli.

L’intervento rappresenta un passo importante non solo sul piano dell’accessibilità, ma anche in vista di un obiettivo strategico: il riconoscimento della struttura come museo di rilevanza regionale, che consentirebbe di accedere a nuove opportunità di finanziamento, reti professionali e progetti di sviluppo culturale.

“Questi interventi rappresentano un passo fondamentale verso un’idea di cultura sempre più inclusiva e accessibile. Rendere la Casa di Boccaccio fruibile da tutti significa valorizzare il nostro patrimonio e aprirlo davvero alla comunità. Inoltre, il percorso verso il riconoscimento come museo di rilevanza regionale è per noi un obiettivo strategico, che potrà rafforzare la qualità della nostra offerta culturale e creare nuove opportunità di crescita e collaborazione”, dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Certaldo, Claudia Centi.

Il progetto è promosso dal Comune di Certaldo, in collaborazione con la Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e Visit Certaldo, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e attrattivo uno dei luoghi simbolo della cultura italiana.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa