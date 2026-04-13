A Certaldo incontro pubblico sulle nuove proposte di modifica della ZTL

L'Amministrazione Comunale promuove un momento di confronto con la cittadinanza in vista della definizione delle nuove proposte di modifica al regolamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL).

L’incontro pubblico si terrà mercoledì 15 aprile ore 18 presso la Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero e rappresenterà un'occasione per condividere con i cittadini le ipotesi attualmente in fase di elaborazione.

L'obiettivo dell'iniziativa è avviare un confronto con la comunità locale su un tema centrale per la mobilità urbana, la qualità della vita e la fruizione degli spazi pubblici. Durante l’incontro verranno illustrate le possibili modifiche al regolamento della ZTL, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e gestionali, al fine di rendere il sistema più efficiente e coerente con le esigenze del territorio.

All’incontro saranno presenti i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e il Comandante della Polizia Municipale, Massimo Lusch, che prenderanno parte al dibattito e forniranno chiarimenti tecnici e operativi.

L'invito è rivolto ai cittadini.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa