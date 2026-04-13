Un concorso fotografico a Pontedera per un "altro sguardo sul quartiere della stazione"

Guardare a una zona periferica della città con occhi diversi, cercando di immortalare ciò che di solito non vediamo e che non immagineremmo mai di trovare lì. Con questo obiettivo il coworking “Stazioni digitali”, che ha preso vita lo scorso novembre grazie al bando realizzato da Uisp Valdera relativo a uno spazio di proprietà del Comune di Pontedera all’interno dello storico Palazzo Rota del quartiere stazione, lancia il Photo Trick Contest, ovvero un concorso fotografico basato sulla tecnica del cosiddetto photo trick.

Questa consiste, in breve, in una tecnica fotografica che, attraverso illusioni visive, prospettive forzate, giochi di scala, riflessi, doppie esposizioni o interventi digitali, permette di dare un ulteriore significato al dato reale, dando spazio alla creatività e alla personalizzazione. In questo modo, il quartiere della stazione, in un più ampio processo di riqualificazione e socializzazione, diventa lo sfondo inedito di scatti originali, che hanno lo scopo di dare una nuova luce agli spazi urbani. E ciò può essere fatto sia con una macchina fotografia, sia con il proprio smartphone.

“È il primo progetto sviluppato dai partecipanti agli spazi del coworking dalla sua apertura – ha spiegato Alessia Orsi di Uisp Valdera – ognuno ha contribuito con la propria professionalità e creatività a qualcosa di importante per il quartiere: un modo di lavorare assolutamente in linea alla filosofia del coworking stesso. Siamo fieri di presentarci con questo progetto alla cittadinanza”.

“Questo concorso mette insieme due elementi fondamentali per attuare innovazione e cambiamento – ha aggiunto la vicesindaca Carla Cocilova - la creatività e l'utilizzo di strumenti digitali attraverso cui leggere la realtà di un quartiere complesso come quello della stazione. Invitiamo tutti, ma soprattutto i più giovani a partecipare al concorso e a partecipare alle iniziative di Stazioni digitali”

Nel dettaglio, il concorso è aperto alla partecipazione di tutti, senza limiti di età e in maniera completamente gratuita. Gli scatti potranno essere caricati direttamente sul sito appositamente creato per il Photo Trick Contest (qui: https://phototrickcontest.it/) da lunedì 13 aprile a sabato 13 giugno, seguendo le specifiche riportate all’interno del regolamento. Dopodiché, le foto saranno valutate da una giuria, che terrà conto anche della “giuria popolare” dei social: ogni scatto, infatti, sarà pubblicato sulle piattaforme di Radio Community. Qui, attraverso like e reazioni, il pubblico potrà sostenere gli scatti che partecipano al concorso.

Quindi, entro la fine di giugno, saranno proclamati i vincitori: per il primo premio è in palio un tablet, mentre per il secondo uno smartphone. In ogni caso, la giuria si riserva anche di assegnare delle menzioni speciali. La proclamazione avverrà direttamente nel coworking “Stazioni digitali” di via Sacco e Vanzetti.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

Notizie correlate