Consiglio comunale a Montopoli, si parla anche di via Malvecchiaia

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026 alle 21, si terrà il consiglio comunale, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Montopoli; è possibile seguire la diretta streaming QUA.
Questo l'ordine del giorno:
1 COMUNICAZIONI DELLA SINDACA
2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 26/02/2026
3 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN MINIATO E MONTOPOLI IN VAL D’ARNO EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI LAVORI, BENI E SERVIZI (ART. 62 COMMA 9 D. LGS. N. 36/2023).
4 EVENTO CALAMITOSO 14 MARZO 2025 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI – VIA MALVECCHIAIA PEGGIORAMENTO MOVIMENTO FRANOSO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA
URGENZA E PERIZIA DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023
5 COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE EX SCOLASTICO ESISTENTE" - PROROGA
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