Controlli nel Cuoio: bloccato per disturbo clientela a Santa Croce, patente ritirata a Castelfranco

Cronaca Castelfranco di Sotto
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Controlli a Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno: denunciato automobilista per alcol e un uomo per disturbo in esercizio commerciale

Nell’ambito dei controlli sul territorio provinciale che hanno portato alla denuncia di 13 persone, i carabinieri hanno effettuato due distinti interventi a Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno.

A Castelfranco di Sotto un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sottoposto ad accertamenti alcolemici che hanno rilevato un tasso pari a 1,32 g/l. Nei suoi confronti è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo.

A Santa Croce sull’Arno, invece, i militari sono intervenuti presso un esercizio commerciale dove un uomo in evidente stato di alterazione stava creando disturbo a clienti e personale. Dopo aver opposto resistenza, è stato bloccato e successivamente denunciato.

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