Controlli nel Pisano, 13 denunce tra droga, truffe e aggressioni. Derubato un parroco

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno concluso una settimana di controlli intensivi sul territorio, che ha portato al deferimento in stato di libertà di 13 persone

Un bastone in auto e droga a Pisa

A Pisa un giovane è stato fermato mentre portava con sé un bastone in legno lungo 65 cm, considerato oggetto atto a offendere. Nel corso dei controlli antidroga, in zona stazione, sono stati poi sequestrati oltre 50 grammi tra hashish e marijuana a carico di un giovane.

Furto ai danni di un parroco a Peccioli, truffa online a Fauglia

Particolare attenzione è stata rivolta ai reati predatori e alle truffe. A Peccioli due donne sono state denunciate per furto aggravato ai danni di un parroco, con utilizzo fraudolento di carte di credito per oltre 3.000 euro. A Fauglia, un uomo è stato deferito per una truffa online legata alla falsa vendita di pellet.

A Cascina una persona cammina sui binari

A Cascina il tempestivo intervento lungo la linea ferroviaria ha evitato rischi maggiori quando un soggetto è stato fermato mentre camminava pericolosamente sui binari, causando una breve interruzione del traffico ferroviario.

A Peccioli è stata eseguita una misura cautelare con braccialetto elettronico per un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, a tutela di moglie e figlio minore.

Violenta lite con roncola a Palaia

Infine, a Palaia, i carabinieri hanno fatto luce su una violenta lite tra privati durante la quale un uomo ha ferito un altro soggetto con una roncola, successivamente rinvenuta e sequestrata.