Giovanni Capecchi sarà il candidato del centrosinistra a Pistoia

Giovanni Capecchi è il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni a Pistoia. Il 54enne professore di letteratura italiana all'Università per Stranieri di Perugia ha battuto alle primarie la candidata Stefania Nesi. Se quest'ultima aveva l'appoggio dell'assemblea dem del PD (con Bernard Dika primo sponsor), Capecchi era sostenuto dall'ala schleiniana.

Oltre novemila persone sono andate alle urne a Pistoia e nella serata di domenica 12 aprile è stata consegnata la vittoria ufficiale a Capecchi col 56% circa. Ora sfiderà Annamaria Celesti, sindaco facente funzione e candidata del centrodestra.

“Questo risultato dimostra la voglia delle cittadine e dei cittadini di essere parte attiva e partecipe della vita politica della città. Da oggi saremo tutti al lavoro insieme, fianco a fianco, perché la sfida per Pistoia richiede il massimo dell’impegno e della coesione. Giovanni saprà interpretare al meglio il desiderio di cambiamento e di buon governo dei pistoiesi" ha detto Emiliano Fossi, segretario PD toscano.

Questo il pensiero dello stesso Capecchi: "Abbiamo vinto. E il mio primo pensiero è per chi ha votato Stefania Nesi. Perché anche loro oggi hanno fatto una cosa bellissima: sono usciti di casa e hanno partecipato. E da domani camminiamo insieme, tutte e tutti, per vincere le elezioni di fine maggio. Quando tutto è cominciato a San Domenico, ero un professore pieno di idee ma senza nessuna certezza. Da stasera sono il candidato sindaco del centrosinistra. Ma la cosa più importante non è cambiata: io senza di voi non sono nessuno. E con voi, possiamo cambiare questa città".



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