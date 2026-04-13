Open Day agli Asili Nido Comunali di Certaldo

I servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Certaldo aprono le porte alle famiglie in occasione degli Open Day 2026, un’importante opportunità per conoscere da vicino gli spazi, il progetto educativo e il personale dei nidi comunali.
Prossimi appuntamenti degli Open Day:
Nido d’infanzia “Arcobaleno”
- Mercoledì 22 aprile, dalle 17:30 alle 19:30
Nido d’infanzia “Il Girotondo”
- Sabato 18 aprile, dalle 10:00 alle 12:00
Visitare i nidi durante gli Open Day rappresenta un momento fondamentale per le famiglie: permette di osservare direttamente gli ambienti, comprendere l’organizzazione delle attività quotidiane e confrontarsi con le educatrici, così da effettuare una scelta consapevole e serena per i propri bambini.
Iscrizioni
Le iscrizioni ai nidi comunali saranno aperte dal 1° al 30 aprile.
La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Certaldo: [www.comune.certaldo.fi.it](http://www.comune.certaldo.fi.it).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
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